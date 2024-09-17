Про це він розповів в інтерв'ю блогеру і криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформі Х (раніше твітер).

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Що сказав Дональд Трамп

45-й президент США і цьогорічний кандидат на пост глави Сполучених Штатів впевнений, що "чудово порозуміється" з Китаєм та Росією.

Я не знаю, чи вороги вони. Я думаю, ми прекрасно порозуміємося з Китаєм. Я думаю, ми чудово порозуміємося з Росією,

– сказав Трамп.

Також він наголосив, що хоче завершення російсько-української війни "якомога скоріше", та висловив бажання, щоб "Росія врегулювала цю ситуацію".