Этот конфликт затянулся, и его нужно завершить, – госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал предстоящие мирные переговоры. Он отметил, что война в Украине затянулась, и ее уже пора заканчивать.

Чиновник отметил, что Украину уже отбросило на 100 лет назад, в частности, из-за уничтоженной энергетики и вынужденной эмиграции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рубио в эфире The Megyn Kelly Show на Sirius XM.

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Цель США – закончить войну в Украине

Марко Рубио отметил, что "кому-то придется платить" за восстановление Украины.

По его словам, Трамп считает войну в Украине затяжным конфликтом, поэтому "его нужно закончить сейчас". Однако, Рубио заметил, что "обеим сторонам придется чем-то уступить", как это бывает в любых переговорах.

Я не собираюсь преждевременно определять, что это будет – это дело серьезной дипломатии, такой, которой мы занимались в мире в прошлом, когда были реалистами. Но для того, чтобы переговоры состоялись, обе стороны должны пойти на уступки, и это займет время,

– сказал госсекретарь США.

Он отметил, что цель Штатов – "не поддерживать эту войну вечно", потому что это невыгодно. А особенно для России, экономика которой страдает, и растет уровень инфляции.

Рубио также отметил, что также все больше американских демократов признают, что война в Украине, которая теряет все больше территорий, – "это тупиковый, затяжной конфликт, возможно, даже хуже, чем тупиковая ситуация".