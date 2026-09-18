На днях в СМИ появились сообщения о том, что президент США поддерживает этот документ. Об этом сообщил журналист Алекс Рауфоглу в своих социальных сетях.

Что известно о подписании?

Президент США должен подписать законопроект о санкциях против России. Это, по информации корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне, подтвердил Белый дом.

Процедура запланирована на 16:30 по вашингтонскому времени (23:30 по Киеву). В четверг, 17 сентября, издание The Wall Street Journal писало, что Трамп подпишет законопроект.

Что известно о законе?

Документ предоставит президенту США право вводить пошлины до 100% против любых государств, импортирующих российские энергоресурсы. По словам сенатора-демократа Джин Шагин, главной мишенью закона станет Китай, ведь именно он обеспечивает Москве 51% доходов экспорта энергоресурсов.

В то же время среди части демократов есть скепсис в отношении закона. Конгрессмен Грегори Микс во время голосования выразил опасение, что закон предоставляет Трампу слишком широкие тарифные полномочия и позволяет ему по своему усмотрению отменять те же санкции, которые он вводит.