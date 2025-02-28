Трамп смягчает тон в отношении Зеленского, но не в отношении поддержки Украины, – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп несколько смягчил риторику в отношении Владимира Зеленского, которого критиковал ранее. В то же время взгляд политика на гарантии безопасности для Украины остается неизменным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Вступление в НАТО, соглашение об ископаемых и завершение войны: Трамп сделал ряд заявлений об Украине

Как Трамп меняет свою риторику

В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Худшие опасения, вероятно, несколько развеялись накануне поездки, поскольку ранее Дональд Трамп заявил, что "не может поверить, что назвал Зеленского диктатором".

Однако более вежливый тон Трампа не смог компенсировать отказ взять на себя обязательства, что США будут готовы поддержать войска, которые Великобритания планирует отправить в Украину в рамках миротворческой миссии.

Украина и ее европейские союзники считают обещание военного участия США критически важным для предотвращения повторного вторжения России в будущем, ведь все предыдущие соглашения не сдержали Владимира Путина.

Европейских чиновников несколько подбодрил тот факт, что Зеленский приезжает в Вашингтон, чтобы подписать соглашение, которое передает США большую долю в будущих доходах от украинских полезных ископаемых и других ресурсов в качестве компенсации за поддержку,

– говорится в материале Bloomberg.

По словам украинских чиновников, Владимир Зеленский надеется использовать соглашение о полезных ископаемых как отправную точку для более широких дискуссий относительно гарантий безопасности со стороны США.

Надежда заключается в том, что договор даст Дональду Трампу ощущение, что он заключил соглашение и получил возмещение за поддержку, которую он предоставил Украине,

– объяснила Лиана Фикс, сотрудница Совета по вопросам международных отношений.

Она также назвала "символической победой" встречу Трампа и Зеленского.

Если бы встреча с Путиным состоялась до встречи с Зеленским, перспективы были бы ужасными,

– подытожила Фикс.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение о полезных ископаемых станет поддержкой для Украины в сфере безопасности. Однако президент США добавил, что не хочет обсуждать размещение миротворческого контингента, пока договор не подписан