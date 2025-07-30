Кандидат экономических наук и главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил в разговоре с 24 Каналом, что ультиматум Трампа поставил перед россиянами много вопросов, на которые они не имеют ответов. А также к каким действиям может прибегнуть Кремль после угроз Белого дома.

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Почему США не согласились на план россиян по продаже энергоносителей?

Главный консультант Национального института стратегических исследований предположил, что сейчас в Кремле ломают голову, как через Кирилла Дмитриева снова выйти на переговорный трек с США, чтобы совместно решить этот вопрос.

Однако соглашение между США и ЕС перечеркивает все наработки, которые делал Дмитриев для России по сотрудничеству с Соединенными Штатами. В частности, он продвигал идею о приобретении инвесторами из США части в газопроводе "Северный поток", через который газ поставлялся бы в Европу. Эту идею частично лоббировали в США,

– подчеркнул он.

Однако сейчас ЕС имеет обязательства до конца 2028 года покупать у Соединенных Штатов на 750 миллиардов долларов энергоресурсов, а также разработки в области ядерной энергетики.

США выбрали другую траекторию, и это, по мнению Уса, логично, потому что зачем покупать, хоть и по низким ценам, у России энергоносители и перепродавать их, когда можно собственно поставлять их самим в страны Европы.

Поэтому сейчас Россия через Кирилла Дмитриева будет искать другие варианты сотрудничества с США. Но, как заметил он, захотят ли их услышать. Более того, в этой ситуации для России возникает очень неприятная аналогия с Ираном.

Дмитрий Медведев заявил, что Россия – не Иран, и он неслучайно его вспомнил, потому что в Кремле очень опасаются, что США так же могут нанести удары бункерными бомбами по объектам в России,

– отметил кандидат экономических наук.

Россия точно рассматривает такой вариант ответа Соединенных Штатов и его вероятность.

Сейчас для россиян актуальный вопрос, а что будет, если США примут решение повторить то, что они сделали с Ираном? Особенно учитывая то, что украинские дроны довольно часто залетают на территорию России, демонстрируя, что не такая уж и эффективная у нее противовоздушная оборона, как она об этом говорит,

– отметил Иван Ус.

Поэтому, по его мнению, в ближайшие 10 дней Россия традиционно будет демонстрировать агрессивное поведение. Однако она уже многих раздражает – в частности своих союзников – Китай, Индию, страны БРИКС.

Единственное, к сожалению, вероятным является усиление ударов по Украине. Однако ответ на них может поступить не только от нашей страны, но даже и от США, которые захотят продемонстрировать России, где ее место в современном мире. Хотя пока это кажется нереалистичным.

Напомним, что в России ответили на заявление Дональда Трампа о сокращении дедлайна до мирного решения войны до 10 дней. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия учтет предупреждение президента США и нежелание продолжать контакты с Владимиром Путиным. Он добавил, что "продолжается специальная военная операция", и Россия будет сохранять "приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины".