Кандидат економічних наук та головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив у розмові з 24 Каналом, що ультиматум Трампа поставив перед росіянами багато питань, на які вони не мають відповідей. А також до яких дій може вдатися Кремль після погроз Білого дому.

До теми Трамп заявив, що дає Росії 10 днів для припинення війни

Чому США не погодились на план росіян щодо продажу енергоносіїв?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень припустив, що зараз в Кремлі ламають голову, як через Кирила Дмитрієва знову вийти на перемовний трек із США, щоб спільно розв'язати це питання.

Однак угода між США та ЄС перекреслює усі напрацювання, які робив Дмитрієв для Росії щодо співпраці зі Сполученими Штатами. Зокрема він просував ідею щодо придбання інвесторами із США частки в газопроводі "Північний потік", через який газ постачався б до Європи. Цю ідею частково лобіювали у США,

– наголосив він.

Проте зараз ЄС має зобов'язання до кінця 2028 року купувати у Сполучених Штатів на 750 мільярдів доларів енергоресурсів, а також розробки в галузі ядерної енергетики.

США обрали іншу траєкторію, і це, на думку Уса, логічно, тому що навіщо купувати, хоч і за низькими цінами, у Росії енергоносії і перепродавати їх, коли можна власне постачати їх самим до країн Європи.

Тому зараз Росія через Кирила Дмитрієва шукатиме інші варіанти співпраці із США. Але, як зауважив він, чи захочуть їх почути. Ба більше, у цій ситуації для Росії виникає дуже неприємна аналогія з Іраном.

Дмитро Медведєв заявив, що Росія – не Іран, і він невипадково його згадав, тому що у Кремлі дуже побоюються, що США так само можуть завдати ударів бункерними бомбами по об'єктах в Росії,

– наголосив кандидат економічних наук.

Росія точно розглядає такий варіант відповіді Сполучених Штатів та його імовірність.

Зараз для росіян актуальне питання, а що буде, якщо США ухвалять рішення повторити те, що вони зробили з Іраном? Особливо враховуючи те, що українські дрони доволі часто залітають на територію Росії, демонструючи, що не така вже й ефективна у неї протиповітряна оборона, як вона про це каже,

– відзначив Іван Ус.

Тому, на його думку, у найближчі 10 днів Росія традиційно демонструватиме агресивну поведінку. Проте вона вже багатьох дратує – зокрема своїх союзників – Китай, Індію, країни БРІКС.

Єдине, на жаль, імовірним є посилення ударів по Україні. Проте відповідь на них може надійти не тільки від нашої країни, але навіть і від США, які захочуть продемонструвати Росії, де її місце в сучасному світі. Хоча наразі це здається нереалістичним.

Нагадаємо, що у Росії відповіли на заяву Дональда Трампа щодо скорочення дедлайну до мирного розв'язання війни до 10 днів. Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія врахує попередження президента США та небажання продовжувати контакти з Володимиром Путіним. Він додав, що "продовжується спеціальна військова операція", і Росія зберігатиме "прихильність до мирного процесу для врегулювання конфлікту навколо України".