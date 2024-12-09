О чем говорили Зеленский с Трампом во время трехсторонней встречи с Эммануэлем Макроном во Франции, какие результаты уже дал этот разговор и кто стоит за тотальным провалом Путина в Сирии – читайте в обзоре важнейших событий за неделю на 24 Канале.

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Почему Трамп в спешке полетел во Францию

Что интересно, поездка состоялась задолго до инаугурации президента, которая состоится 20 января 2025 года. Общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус убежден, что новый президент США спешит, поэтому не будет ждать и уже готовит ответ Владимиру Путину, ведь заранее знает, что условия, которые он выдвинет, российский диктатор никогда не примет.

Тогда Трамп сделает то, о чем уже говорил, – даст Украине значительно больше, чем она просит. Все это для того, чтобы ВСУ могли уничтожить российские войска, ведь этого, по мнению Пинкуса, стремится Трамп.

Думаю, главная цель его поездки в Париж – обсуждение следующих шагов, или наброски нескольких вариантов. Все будет зависеть от ситуации. Трамп спешит, чтобы подготовить стратегию отношений на мировой арене,

– подчеркнул общественный деятель.

Причиной такой спешки Трампа может быть не только война в Украине, но и напряженная ситуация на Ближнем Востоке и в Грузии.

"Трамп неслучайно делает свой первый вояж, еще не став президентом, в Европу. Он уже закладывает основы, которые станут фундаментом после завершения войны в пользу Украины и наказания диктатора Путина. Это будет и очень скоро мы станем свидетелями", – подчеркнул общественный деятель.

Пинкус о визите Трампа во Францию: смотрите видео

О чем говорили Зеленский и Трамп

Разговор Зеленского с Трампом и Макроном длился более 30 минут. Российский оппозиционер и блогер Марк Фейгин заметил, что этого времени вполне достаточно, чтобы обсудить важные вопросы. Он также предположил, что могли состояться неофициальные встречи, где лидеры стран обсуждали ситуацию в Украине.

Это не в пользу России, ведь Путин ранее ставил ставку на победу Трампа, однако оказалось, что это была его большая ошибка. Новоизбранный президент США может создать много проблем для России, в частности, повлиять на военную помощь, которую Кремлю выделяют партнеры,

– пояснил Фейгин.

Важно то, что Трамп согласился на эту трехстороннюю встречу, ведь появилась информация, что сначала 47 президент США хотел отказаться, но Макрон смог его убедить. Фейгин подчеркнул, что это является весомым политическим шагом.

Встреча Зеленского и Трампа может быть первой консультацией по прекращению войны, которую Россия начала в Украине. Фейгин считает, что во время разговора Зеленского с Трампом могли затронуть некоторые важные темы, которые являются принципиальными для Украины. В частности, что любые мирные переговоры с Россией должны привести к невозможности возобновления войны.

Фейгин о разговоре Зеленского с Трампом: смотрите видео

Какие результаты встречи во Франции

Политолог и председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что результатом разговора Трампа и Зеленского во Франции стало заявление новоизбранного президента США о том, что надо немедленно прекращать огонь и начинать мирные переговоры. Также оно показало, что Украина не отходит от своих позиций по урегулированию войны.

Президент Зеленский в очередной раз показал позицию Украины, что мы, как никто другой, заинтересованы в завершении этой абсолютно неспровоцированной широкомасштабной войны. Украинцы, как никто другой, хотят положить конец этому, но в рамках справедливого мирного процесса, с понятным результатом, который точно не будет удовлетворением ультимативных требований России,

– пояснил политолог.

То есть заявление Трампа подтверждает готовность Украины к завершению войны. В то же время для Владимира Путина, учитывая последнее интервью Сергея Лаврова, вопрос остается открытым.

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Россия потерпела тотальный провал в Сирии

В Сирии пал режим друга диктатора Путина – Башара Асада, поэтому россияне спешно выводят свои корабли и вывозят самолетами вооружение. Американский политолог Рамиз Юнус объяснил, что это полный провал России. Дело в том, что Москва имела значительные интересы в Сирии, ведь для России, считающей себя большой и мощной страной, важно иметь свои военные базы на других территориях, как было в Сирии.

Хвастаясь силой, Кремль мог продвигать свои интересы на международной арене, ведь это давало свое информационное и пропагандистское влияние – как внутри самой России, так и на Запад. Кроме того, ранее Башар Асад сохранил свою власть только благодаря Путину и российской военной машине. Именно поэтому, когда страна-агрессор начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, реакция коллективного Запада на действия Путина была такой робкой.

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"Именно поэтому для России важно иметь какой-то внешний успех и раньше это так и работало. Поэтому сейчас это – большой удар по имиджу России", – сказал американский политолог.

Юнус о провале Путина в Сирии: смотрите видео

Кто стоит за позорным поражением Путина в Сирии

Американский политолог Рамиз Юнус предположил, что такой мощный удар по имиджу России могла нанести прежде всего Турция, которая ранее была ситуативным союзником страны-агрессора. Так, Россия с Турцией имели множество войн на протяжении истории и множество конфликтов, которые удавалось временно решить, но и Москва, и Анкара продолжали держать "кинжал за спиной".

Сегодня Турция, Индия, Китай и другие меньшие страны на полную используют слабость Кремля. Это не только нефть и газ, но и другие направления. Россия понимает на самом деле в каком невыгодном положении находится. Кроме того, Китай и Индия заинтересованы в слабой России, потому что со слабой страны-агрессора многое можно иметь. В то же время они не заинтересованы в развале России, ведь неизвестно, чего ждать в перспективе.

"Думаю, это грамотная работа не только президента Эрдогана, а и его внешнеполитической команды, во главе с Хаканом Фиданом, который много лет возглавлял разведку. Также предполагаю, что это согласовано с будущей администрацией Трампа, потому что в перспективе это усиливает позиции Трампа в отношениях с Россией, ведь для того, чтобы показать мир через силу, Трампу нужно ее демонстрировать. А ослабление России в той или иной географии и является демонстрацией силы", – подытожил Юнус.