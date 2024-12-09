Про що говорили Зеленський з Трампом під час тристоронньої зустрічі з Еммануелем Макроном у Франції, які результати вже дала ця розмова та хто стоїть за тотальним провалом Путіна у Сирії – читайте в огляді найважливіших подій за тиждень на 24 Каналі.

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Чому Трамп поспіхом полетів до Франції

Що цікаво, поїздка проходила задовго до інавгурації президента, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Громадський діяч і президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус переконаний, що новий президент США поспішає, тож не чекатиме, і вже готує відповідь Владіміру Путіну, адже заздалегідь знає, що умови, які він висуне, російський диктатор ніколи не прийме.

Тоді Трамп зробить те, про що вже казав, – дасть Україні значно більше, ніж вона просить. Усе це для того, щоб ЗСУ могли знищити російські війська, адже цього, на думку Пінкуса, прагне Трамп.

Думаю, головна ціль його поїздки в Париж – обговорення наступних кроків, або начерки кількох варіантів. Усе залежатиме від ситуації. Трамп поспішає, щоб підготувати стратегію відносин на світовій арені,

– наголосив громадський діяч.

Причиною такого поспіху Трампа може бути не лише війна в Україні, а й напружена ситуація на Близькому Сході та в Грузії.

"Трамп невипадково робить свій перший вояж, ще не ставши президентом, до Європи. Він вже закладає основи, які стануть фундаментом після завершення війни на користь України та покарання диктатора Путіна. Це буде і дуже скоро ми станемо свідками", – підкреслив громадський діяч.

Пінкус про візит Трампа до Франції: дивіться відео

Про що говорили Зеленський і Трамп

Розмова Зеленського із Трампом та Макроном тривала понад 30 хвилин. Російський опозиціонер і блогер Марк Фейгін зауважив, що цього часу цілком достатньо, щоб обговорити важливі питання. Він також припустив, що могли відбутися неофіційні зустрічі, де лідери країн обговорювали ситуацію в Україні.

Це не на користь Росії, адже Путін раніше ставив ставку на перемогу Трампа, однак виявилось, що це була його велика помилка. Новообраний президент США може створити багато проблем для Росії, зокрема вплинути на військову допомогу, яку Кремлю виділяють партнери,

– пояснив Фейгін.

Важливим є те, що Трамп погодився на цю тристоронню зустріч, адже з'явилася інформація, що спочатку 47 президент США хотів відмовитися, але Макрон зміг його переконати. Фейгін підкреслив, що це є вагомим політичним кроком.

Зустріч Зеленського та Трампа може бути першою консультацією щодо припинення війни, яку Росія розпочала в Україні. Фейгін вважає, що під час розмови Зеленського із Трампом могли порушити деякі важливі теми, які є принциповими для України. Зокрема, що будь-які мирні перемовини із Росією мають призвести до неможливості відновлення війни.

Фейгін про розмову Зеленського з Трампом: дивіться відео

Які результати зустрічі у Франції

Політолог і голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зауважив, що результатом розмови Трампа і Зеленського у Франції стала заява новообраного президента США про те, що треба негайно припиняти вогонь та починати мирні перемовини. Також вона засвідчила, що Україна не відходить від своїх позицій щодо врегулювання війни.

Президент Зеленський вкотре засвідчив позицію України, що ми, як ніхто інший, зацікавлені у завершенні цієї абсолютно неспровокованої широкомасштабної війни. Українці, як ніхто інший, хочуть покласти край цьому, але у межах справедливого мирного процесу, зі зрозумілим результатом, який точно не буде задоволенням ультимативних вимог Росії,

– пояснив політолог.

Тобто заява Трампа підтверджує готовність України до завершення війни. Водночас для Владіміра Путіна, з огляду на останнє інтерв'ю Сєргєя Лаврова, питання залишається відкритим.

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Росія зазнала тотального провалу в Сирії

У Сирії впав режим друга диктатора Путіна – Башара Асада, тому росіяни поспіхом виводять свої кораблі та вивозять літаками озброєння. Американський політолог Раміз Юнус пояснив, що це повний провал Росії. Річ у тому, що Москва мала неабиякі інтереси в Сирії, адже для Росії, що вважає себе великою і потужною країною, важливо мати свої військові бази на інших територіях, як-от було в Сирії.

Хизуючись силою, Кремль міг просувати свої інтереси на міжнародній арені, адже це давало свій інформаційний та пропагандистський вплив – як всередині самої Росії, так і на Захід. Крім того, раніше Башар Асад зберіг свою владу лише завдяки Путіну та російській військовій машині. Саме тому, коли країна-агресорка розпочала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, реакція колективного Заходу на дії Путіна була такою боязкою.

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"Саме тому для Росії важливо мати якийсь зовнішній успіх і раніше це так і працювало. Тож зараз це – великий удар по іміджу Росії", – сказав американський політолог.

Юнус про провал Путіна в Сирії: дивіться відео

Хто стоїть за ганебною поразкою Путіна в Сирії

Американський політолог Раміз Юнус припустив, що такий потужний удар по іміджу Росії могла завдати насамперед Туреччина, яка раніше була ситуативним союзником країни-агресорки. Так, Росія з Туреччиною мали безліч війн упродовж історії та безліч конфліктів, які вдавалося тимчасово вирішити, але і Москва, і Анкара продовжували тримати "кинджал за спиною".

Сьогодні Туреччина, Індія, Китай та інші менші країни на повну використовують слабкість Кремля. Це не тільки нафта і газ, а й інші напрямки. Росія розуміє насправді у якому невигідному становищі перебуває. Крім того, Китай та Індія зацікавлені у слабкій Росії, бо зі слабкої країни-агресорки багато чого можна мати. Водночас вони не зацікавлені у розвалі Росії, адже невідомо, чого чекати у перспективі.

"Думаю, це грамотна робота не тільки президента Ердогана, а і його зовнішньополітичної команди, на чолі з Хаканом Фіданом, який багато років очолював розвідку. Також припускаю, що це погоджено з майбутньою адміністрацією Трампа, бо в перспективі це посилює позиції Трампа у відносинах з Росією, адже для того, щоб показати мир через силу, Трампу потрібно її демонструвати. А послаблення Росії у тій чи іншій географії і є демонстрацією сили", – підсумував Юнус.