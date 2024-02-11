Трамп принялся угрожать союзникам по НАТО: в Альянсе и Белом доме возмущены его словами

Дональд Трамп продолжает разбрасываться скандальными заявлениями. На этот раз он угрожал союзникам по НАТО. И это вызвало возмущение как в самом Альянсе, так и в Белом доме и ЕС.

Собственно, Дональд Трамп заявил, что если бы Россия напала, то он бы не помогал тем странам-членам НАТО, которые в оборонный бюджет Альянса не платят взносы. Эти слова вызвали возмущение среди мирового сообщества. Слова бывшего президента США раскритиковали.

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Белый дом раскритиковал поощрение вторжений

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс отметил ужасное и ненормальное поощрение вторжений в страны "наших ближайших союзников со стороны кровавых режимов". Он добавил, что это ставит под угрозу как национальную безопасность США, так и глобальную стабильность и экономику внутри государства.

Благодаря опытному руководству президента Джо Байдена НАТО сейчас является крупнейшей и важнейшей организацией как никогда,

– подчеркнул он.

В ЕС также раскритиковали заявление Трампа

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявление Дональда Трампа также раскритиковал на своей странице в сети X. По его словам, подобные заявления служат интересам Владимира Путина и его агрессии, которую он несет с собой.

Трансатлантический альянс в течение 75 лет поддерживает безопасность и процветание американцев, канадцев и европейцев. Безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности статьи 5 служат лишь интересам Путина. Они не приносят в мир больше безопасности или мира,

– подчеркнул Шарль Мишель.

Он добавил, что подобного рода заявления подчеркивают то, что ЕС в срочном порядке необходимо развивать свою стратегическую автономию, а также инвестировать средства в собственную оборону. А еще – "сохранить наш Альянс сильным".

Что сказал Столтенберг

Отреагировал на заявление Дональда Трампа также генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Yle. Он отметил, что подобные разговоры, в которых можно услышать, что члены Альянса не обороняют друг друга, могут подорвать их общую безопасность. Он также отметил, что подобные высказывания угрожают как американским, так и европейским солдатам.

Трамп поощряет Россию к нападению

Во время своего предвыборного митинга в Конвее, штат Южная Каролина, состоявшегося 10 февраля, Дональд Трамп выразил свою обеспокоенность относительно помощи Украине, а также существования НАТО, который США обязались защищать при необходимости.

Дональд Трамп рассказал, что ранее заявил другому главе "великой страны", что США под его руководством не будут защищать ни одну страну, которую сочтут "преступником".

Нет, я бы вас не защищал. На самом деле я бы поощрял их делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы должны оплатить свои счета,

– сказал Трамп.

Опальный политик, который стремится снова стать президентом США, имел в виду страны, не выполнившие свои финансовые обязательства перед Альянсом. Речь идет о выделении 2% из ВВП на оборону стран-членов НАТО.