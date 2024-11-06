Заявления Трампа на Путина не действуют, – Кулеба сказал, когда диктатор начнет реагировать

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп угрожал Владимиру Путину, что "ударит по центру чертовой Москвы", если Кремль решится на вторжение в Украину.

Это заявление очень в стиле Дональда Трампа, сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он объяснил, насколько подобные запугивания и шантаж могут влиять на Путина.

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Когда будет реакция от Путина

Дмитрий Кулеба отметил, что Трампу главное делать проекцию своей силы внутри и снаружи США. Ему надо показать, что он сильнее Джозефа Байдена. То есть то, что не смог сделать действующий президент США, сможет сделать Трамп. Мол, Байден не смог остановить Россию, а Трамп сможет.

На Путина такие заявления сами по себе не действуют. Если пойдут конкретные решения от США, которые будут демонстрировать, что это заявление имеет свое развитие, тогда Путин начнет очень быстро реагировать. Мы знаем, что Путин способен давать заднюю, поэтому это лишь вопрос сильных решений,

– отметил бывший министр иностранных дел Украины.

Однако если это заявление понравилось украинцам, то Кулеба предупредил, что еще будет много менее приятных заявлений для Украины. Несмотря на то, что они будут вызывать у нас раздражение, их все же надо воспринимать спокойно.

Первое, я думаю, что мы все должны помнить, это то, что не нужно никого демонизировать или возводить в какой-то суперпозитивный культ,

– добавил Кулеба.

Напомним, что в случае победы на новых президентских выборах в ноябре кандидат от республиканцев обещал завершить войну в Украине "за 24 часа".

К слову, Дональд Трамп может позвонить Путину уже на следующий после голосования день, то есть 6 ноября, сообщило CNBC.