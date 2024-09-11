Трамп ушел от ответа на вопрос, хочет ли окончания войны в Украине

В США прошли дебаты между кандидатами на пост президента Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Во время них Трамп уклонился от ответа на вопрос ведущего о необходимости победы Украины.

Во время дебатов ведущий задал Трампу прямой вопрос о победе Украины, сообщает 24 Канал.

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Трамп не ответил на вопрос о победе Украины

На вопрос о том, считает ли Трамп, что в интересах США победа Украины, он ответил лишь: "В наших интересах завершить войну". Далее он начал говорить о помощи, которую Вашингтон предоставил Украине, сравнивая ее с поддержкой от Европы.

"Я хочу спасти жизни, потому что люди гибнут миллионами. Миллиарды денег тратятся на эту войну Америкой. Они не просят деньги у Европы в таком объеме", – добавил Трамп.

Также он снова вспомнил о том, что "хорошо знает" Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Если за меня проголосуют, я поговорю с одним президентом, поговорю со вторым и война закончится .... Байден вообще не знает, как общаться с Путиным. Миллионы людей гибнут, мы на пороге третьей мировой войны,

– продолжил Трамп.

В ответ Харрис заявила, что если бы Трамп был президентом, Путин уже бы сидел в Киеве и думал, как дальше захватывать Европу.

К слову, дебаты между Трампом и Харрис уже завершились. Они длились примерно 90 минут. Ожидается, что они могут стать решающим фактором для многих американцев, которые еще окончательно не определились, за кого голосовать на президентских выборах, которые назначены на 5 ноября 2024 года.