Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Washington Post. Это решение стало частью новой стратегии укрепления безопасности границы.

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США стягивают войска к границе с Мексикой

По данным издания, Гегсет распорядился развернуть бригадную боевую группу и вертолетное подразделение, чтобы усилить охрану границы. Целью операции является "закрытие границы и защита территориальной целостности США".

Ожидается, что дополнительные силы прибудут к границе уже в ближайшие недели. Washington Post отмечает, что это решение демонстрирует "непоколебимую приверженность Пентагона сотрудничеству с Министерством внутренней безопасности для усиления контроля за южной границей под руководством президента Трампа".

При этом СМИ отмечает, что, несмотря на резкое сокращение количества пересечений границы с момента вступления Трампа в должность, Пентагон продолжает укреплять рубежи.

В феврале, во время визита на границу, Пит Гегсет заявил, что администрация рассматривает все возможные средства для прекращения нелегальной миграции и стремится к 100% контролю над границей.