Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Washington Post. Це рішення стало частиною нової стратегії зміцнення безпеки кордону.

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США стягують війська до кордону з Мексикою

За даними видання, Гегсет розпорядився розгорнути бригадну бойову групу та вертолітний підрозділ, аби посилити охорону кордону. Метою операції є "закриття кордону і захист територіальної цілісності США".

Очікується, що додаткові сили прибудуть до кордону вже найближчими тижнями. Washington Post зазначає, що це рішення демонструє "непохитну відданість Пентагону співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки для посилення контролю за південним кордоном під керівництвом президента Трампа".

При цьому ЗМІ наголошує, що, попри різке скорочення кількості перетинів кордону з моменту вступу Трампа на посаду, Пентагон продовжує зміцнювати рубежі.

У лютому, під час візиту на кордон, Піт Гегсет заявив, що адміністрація розглядає всі можливі засоби для припинення нелегальної міграції та прагне до 100% контролю над кордоном.