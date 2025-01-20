Директор приюта для мигрантов в Тихуане в Мексике, обеспокоен тем, что мигранты могут попытаться незаконно пересечь территорию Соединенных Штатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какова ситуация на границе Мексики и США

Как сообщает CNN, администрация 47-го президента США Дональда Трампа закрыла пограничное приложение под названием CBP One, которое позволяло мигрантам легально въезжать в Соединенные Штаты. Такое решение перекрывает ключевой путь для людей, которые хотят приехать в страну.

Сотрудники Министерства внутренней безопасности утверждают, что приложение помогает сократить количество пересечения мигрантов, обеспечивая упорядоченный способ подать заявление в Соединенные Штаты. С помощью него ежедневно в страну легально попадали примерно 1450 мигрантов. Платформа позволяла им записаться на прием и просить убежища в США.

Однако, вследствие закрытия программы действуют ограничения на предоставление убежища. Программа вышла из сети в 12:00 EST понедельника (10:30 вечера IST). Этот шаг, объявлен таможней и пограничной службой и является частью масштабных мероприятий администрации Трампа по реформированию южной границы и предотвращения нелегального въезда людей в США.

Сейчас граница Мексики и США является фактически закрытой. Имеющиеся встречи отменены, а в приложении CBP One появляется сообщение: "Имеющиеся встречи, запланированы через CBP One, больше недействительны".

Ситуация на границе Мексики и США: видео

В приюте для мигрантов в Тихуане опасаются, что поскольку процесс подачи заявки через пограничное приложение и все имеющиеся встречи отменены, мигранты попытаются нелегально пересекать границу.

Есть сотни мигрантов, которые прибыли в приграничные районы и выполнили законодательное требование о въезде в Соединенные Штаты нормативным способом. И теперь, когда это закончилось, многие из этих сообществ мигрантов, конечно, собираются сделать плохое решение относительно того, что мы называем попыткой нелегального пересечения Соединенных Штатов,

– сказал CNN Хосе Мария Гарсиа Лара.

По данным Kanal13, около 2 тысяч мигрантов шли по шоссе из южного мексиканского города Тапачула вблизи гватемальской границы. Родителям приходилось толкать детей в колясках или нести на плечах.

Лучше всего для нашей семьи – поехать хотя бы в Мехико, где больше возможностей трудоустроиться и здесь реально можно поселиться, в Мексике, пока вы ждете новых процессов, которые могут возникнуть от этого нового правительства США,

– говорит Олиндо Колменарес, мигрант из Венесуэлы, который путешествует с женой и сыном.

Мигранты на границе Мексики и США: видео Арелис Р. Эрнандес

Заметим, что это была по меньшей мере десятая большая группа мигрантов, которая покинула Тапачулу после выборов в США, но так называемые "караваны" составляют лишь небольшую часть ежедневного миграционного потока через Мексику к границе.

Обычно они растворяются после нескольких дней ходьбы, и мигранты продолжают движение меньшими группами или семьями.