Директор притулку для мігрантів у Тіхуані в Мексиці, стурбований тим, що мігранти можуть спробувати незаконно перетнути територію Сполучених Штатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Яка ситуація на кордоні Мексики та США

Як повідомляє CNN, адміністрація 47-го президента США Дональда Трампа закрила прикордонний додаток під назвою CBP One, який дозволяв мігрантам легально в'їжджати до Сполучених Штатів. Таке рішення перекриває ключовий шлях для людей, які хочуть приїхати до країни.

Співробітники Міністерства внутрішньої безпеки стверджують, що додаток допомагає скоротити кількість перетину мігрантів, забезпечуючи впорядкований спосіб подати заяву до Сполучених Штатів. За допомогою нього щодня в країну легально потрапляли приблизно 1450 мігрантів. Платформа дозволяла їм записатися на прийом і просити притулку в США.

Однак, внаслідок закриття програми діють обмеження на надання притулку. Програма вийшла з мережі о 12:00 EST понеділка (10:30 вечора IST). Цей крок, оголошений митницею та прикордонною службою та є частиною масштабних заходів адміністрації Трампа щодо реформування південного кордону та запобігання нелегальному в’їзду людей до США.

Наразі кордон Мексики та США є фактично закритим. Наявні зустрічі скасовано, а в додатку CBP One з’являється повідомлення: «Наявні зустрічі, заплановані через CBP One, більше недійсні».

Ситуація на кордоні Мексики та США: відео

У притулку для мігрантів у Тіхуані побоюються, що оскільки процес подання заявки через прикордонний додаток та всі наявні зустрічі скасовано, мігранти спробують нелегально перетинати кордон.

Є сотні мігрантів, які прибули до прикордонних районів і виконали законодавчу вимогу щодо в’їзду до Сполучених Штатів у нормативний спосіб. І тепер, коли це закінчилося, багато з цих спільнот мігрантів, звичайно, збираються зробити погане рішення щодо того, що ми називаємо спробою нелегального перетину Сполучених Штатів,

– сказав CNN Хосе Марія Гарсіа Лара.

За даними Kanal13, близько 2 тисяч мігрантів йшли по шосе з південного мексиканського міста Тапачула поблизу гватемальського кордону. Батькам доводилося штовхати дітей у візках або нести на плечах.

Найкраще для нашої сім’ї – поїхати хоча б у Мехіко, де більше можливостей працевлаштуватися і тут реально можна оселитися, у Мексиці, поки ви чекаєте нових процесів, які можуть виникнути від цього нового уряду США,

– каже Оліндо Колменарес, мігрант із Венесуели, який подорожує з дружиною та сином.

Мігранти на кордоні Мексики та США: відео Ареліс Р. Ернандес

Зауважимо, що це була щонайменше десята велика група мігрантів, яка покинула Тапачулу після виборів у США, але так звані "каравани" становлять лише невелику частину щоденного міграційного потоку через Мексику до кордону.

Зазвичай вони розчиняються після кількох днів ходьби, і мігранти продовжують рух меншими групами або родинами.