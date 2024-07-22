Хиллари Клинтон он уже одолел: почему Трамп уверен в своей победе

Джо Байден снял свою кандидатуру с предстоящих выборов. Вместо него демократическую партию будет представлять Камала Харрис. Из-за этих изменений Дональд Трамп выражает уверенность в своей победе.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что Трамп считает нового представителя демократической партии слабой конкуренткой. Вероятно, это обусловлено предыдущим опытом, когда он одержал победу на выборах 2017 года.

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"Тогда он одолел Хиллари Клинтон. Трамп понимает, что неудачное покушение на жизнь добавило ему большую приверженность избирателей", – сказал он.

Трамп убежден в своей победе

По мнению Тизенгаузена, попытка убить Трампа и его поведение во время этого создает о нем положительное впечатление у избирателей. Это несколько отличается от другого кандидата, который сошел с предвыборной гонки по состоянию здоровья.

Политтехнологи демократической партии могут обнародовать материалы с компроматами на Трампа ближе к завершению предвыборной подготовки, чтобы повлиять на мнение американцев,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что Украине сейчас стоит не показывать на официальном уровне большую лояльность к одному из кандидатов. Важно поддерживать хорошие связи с двумя партиями США.