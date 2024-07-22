Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що Трамп вважає нового представника демократичної партії слабкою конкуренткою. Ймовірно, це зумовлено попереднім досвідом, коли він здобув перемогу на виборах 2017 року.

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"Тоді він здолав Гіларі Клінтон. Трамп розуміє, що невдалий замах на життя додав йому більшу прихильність виборців", – сказав він.

Трамп переконаний у своїй перемозі

На думку Тизенгаузена, спроба вбити Трампа та його поведінка під час цього створює про нього позитивне враження у виборців. Це дещо відрізняється від іншого кандидата, який зійшов із передвиборчих перегонів через стан здоров'я.

Політтехнологи демократичної партії можуть оприлюднити матеріали із компроматами на Трампа ближче до завершення передвиборчої підготовки, щоб вплинути на думку американців,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що Україні зараз варто не показувати на офіційному рівні більшу лояльність до одного із кандидатів. Важливо підтримувати хороші зв'язки із двома партіями США.