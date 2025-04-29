Реакция США изменилась, – политолог о путинском "перемирии" 9 мая

Владимир Путин снова заговорил о временном перемирии. Сначала говорилось о прекращении огня на Пасху, а сейчас на 9 мая 2025 года. Есть большая вероятность, что кремлевский диктатор не намерен придерживаться любых соглашений связанных с этим.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что в США уже совсем по-другому реагируют на заявления Путина о якобы прекращении огня на 9 мая. Все потому, что там увидела, что пасхальное перемирие не сработало, ведь Россия неоднократно нарушала его.

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Путин хочет повторить маневр

Владимир Фесенко напомнил, что во время так называемого перемирия на Пасху Россия умышленно прекратила огонь в воздухе. Все для того, чтобы удовлетворить Трампа, ведь спутниковая разведка США бы увидела, кто атакует. Однако на суше россияне не прекращали войну против Украины, потому что там американцы контролировать не могли.

Именно такую коварно стратегию использовал Путин и сейчас, возможно, он хотел повторить этот маневр, но реакция США другая, ведь раньше они следили, но не реагировали. Сейчас же Трамп хочет немедленного начала переговоров о прекращении огня,

– отметил он.

Лидеру США не нужны новые игры вокруг этой темы. Владимир Зеленский во время встречи с Трампом в Риме подтвердил, что Украина готова к немедленному прекращению огня и переговоров.

Путин же снова повторяет сказку о временном перемирии и еще и в те даты, которые выгодны ему. Кремль стремится обеспечить тишину и спокойствие для парада 9 мая, чтобы ничто не портили "торжественные мероприятия",

– сказал политолог.

Важно, что после заявлений Путина о перемирии в США сразу чётко сказали, что администрация Трампа настаивает на полном прекращении огня, а не на временном, как предложил Кремль.

По мнению Фесенко, это означает, что американцы уже не верят в игру Путина. Выглядит, будто позиция Путина уже раздражает Трампа.

К слову, Путин предложил краткосрочное перемирие на 9 мая, но в Киеве ответили, что Россия может остановить огонь немедленно, если имеет искреннее стремление к миру. Андрей Сибига подчеркнул, что Украина открыта к длительному прекращению боевых действий минимум на 30 дней, а не только для проведения парада. Дональд Трамп в ответ выразил разочарование действиями обеих сторон и призвал к постоянному миру.