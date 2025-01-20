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20 января 2025, 17:27
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Трамп прибыл в Белый дом и провел традиционное чаепитие с Байденом

София Рожик

Дональд Трамп вместе с супругой Меланией уже прибыли в Белый дом. У супругов запланировано чаепитие с Джо и Джилл Байденами.

Ранее Трамп посетил службу во епископальной церкви святого Иоанна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN

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Трамп и Байден встретились в Белом доме 

По прибытии в Белый дом, Байден сказал Трампу "добро просим домой", а на вопрос журналистов, как себя чувствует, сказал, что хорошо. 

Чаепитие прошло за закрытыми дверями, СМИ внутрь не будут допускали. 

Эта традиция в США существует еще в 1837 году. Традиционно новоизбранный президент и уходящий в отставку президент проводят короткую частную встречу. 

Единственный раз, когда чайная церемония не прошла, был в 2021 году. Тогда Трамп не принял Байдена в чай, нарушив эту традицию. 

К слову, на чаепитие в этом году Джилл Байден избрала голубой наряд. Этот цвет стал символом администрации ее мужа за последние четыре года. 

Чаепитие длилось менее часа. После встречи Байден и Трамп уехали в одном лимузине в Капитолий США. Это тоже американская традиция сопровождать нового президента на церемонию присяги. 

Приблизительно в 11 часов по местному времени оба президента бок о бок появились в Капитолии.