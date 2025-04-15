Трамп верит, что Россия хочет закончить войну в Украине, – Белый дом

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия хочет закончить войну в Украине. К тому же у страны-агрессора "есть для этого стимул".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга 15 апреля.

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Россия "хочет завершить войну"

По словам пресс-секретаря Белого Дома, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф считает, что Россия хочет закончить войну в Украине. Она подчеркнула, что сам Дональд Трамп также верит в это.

Кэролайн Ливитт добавила, что Россия "имеет стимул прекратить эту войну" и этим стимулом может стать экономическое партнерство с Соединенными Штатами. В то же время, по ее словам, сначала нужно достичь прекращения огня.

Переговоры Стива Уиткоффа и Владимира Путина, которые состоялись 11 апреля, Ливитт назвала "продуктивными".

Напомним, 14 апреля Дональд Трамп в очередной раз пообещал "хорошие предложения" по урегулированию войны в Украине. В то же время во время брифинга президент США заявил, что, мол, в войне в Украине "виноваты и Зеленский, и Путин и Байден".

Политик также отдельно раскритиковал Владимира Зеленского, сказав, что президент Украины постоянно просит оружие у Запада, в частности ракеты.