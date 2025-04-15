Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу 15 квітня.

Читайте також США не засуджують удар по Сумах: якій глобальній цілі Трампа заважає підтримка України

Росія "хоче завершити війну"

За словами прессекретарки Білого Дому, спецпредставник президента США Стів Віткофф вважає, що Росія хоче закінчити війну в Україні. Вона підкреслила, що сам Дональд Трамп також вірить у це.

Керолайн Лівітт додала, що Росія "має стимул припинити цю війну" і цим стимулом може стати економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Водночас, за її словами, спочатку потрібно досягти припинення вогню.

Переговори Стіва Віткоффа та Владіміра Путіна, які відбулися 11 квітня, Лівітт назвала "продуктивними".

Нагадаємо, 14 квітня Дональд Трамп вчергове пообіцяв "хороші пропозиції" щодо врегулювання війни в Україні. Водночас під час брифінгу президент США заявив, що, мовляв, у війні в Україні "винні і Зеленський, і Путін і Байден".

Політик також окремо розкритикував Володимира Зеленського, сказавши, що президент України постійно просить зброю у Заходу, зокрема ракети.