Нет даже туалетной бумаги: федеральные работники США рассказали о новых условиях работы
- Федеральные служащие США столкнулись с трудностями, такими как отсутствие туалетной бумаги, после возвращения в офисы по приказу президента Трампа.
- Трамп настоял на возвращении чиновников в офисы для повышения эффективности, допуская возможность массовых увольнений.
- В некоторых учреждениях работники выполняли дополнительные обязанности, такие как уборка туалетов, а в Федеральном управлении гражданской авиации обнаружили свинец в водопроводе.
После того как президент США Дональд Трамп обязал федеральных служащих вернуться к работе в офисах, они столкнулись с рядом трудностей. В некоторых зданиях даже нет туалетной бумаги.
Некоторых работников просто отправили обратно домой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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Офисные работники федеральных служб столкнулись с проблемами
Трамп настоял на постепенном возвращении чиновников в офисы сразу после принятия присяги.
В некоторых учреждениях работникам пришлось выполнять дополнительные обязанности, в частности убирать туалеты и выносить мусор. Другие приезжали на работу только для того, чтобы проводить видеовстречи или даже получить распоряжение возвращаться обратно домой.
Издание приводит случаи, когда сотрудники Федерального управления гражданской авиации вернулись в офис и обнаружили, что в водопроводе содержится свинец. А из-за замораживания расходов в некоторых учреждениях даже возник дефицит туалетной бумаги.
Трамп объяснил это желанием повысить эффективность государственного аппарата и предположил, что требование может привести к массовому увольнению госслужащих.
"Мы считаем, что очень значительное количество людей не выйдут на работу, и поэтому наше правительство станет меньше и эффективнее",
– заявил президент США.