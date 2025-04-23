Много уступок для России: что будет, когда Трамп выполнит все свои обещания Кремлю

Есть сообщения, что Дональд Трамп якобы готов признать Крым российским и отменить санкции против России. Это может вызвать хаос в геополитике, ведь Владимир Путин не единственный диктатор в мире.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что Трампу присуща любовь к автократии и к людям, которые в своей политике демонстрируют силу. Это прослеживается и в его поведении сейчас, ведь лидер США говорит о своих безграничных полномочиях на посту.

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"С политологической точки зрения, какой сильной не была бы власть американского президента, существует инструмент сдерживания и противовеса, который не позволит ему полностью захватить все законодательные функции в государстве", – объяснил он.

Обещания Трампа Путину

Максим Джигун подчеркнул, что, кроме личного признания того, что Крым является якобы российским, Трамп на законодательном уровне не может много предложить Путину.

Мне видится ноль шансов, что американский парламент признает Крым российским. Как минимум из-за демократов, которые это не пропустили, как максимум, из-за адекватных центристских республиканцев, которые этого также не примут,

– сказал он.

Кроме того, что Трамп вроде бы обещает Путину признание Крыма, он также допускает мнение об отмене санкций против России с 2014 года и восстановление совместного ведения бизнеса.

"Это прецедент, который вызывает вопросы не только по поводу российско-украинской войны, но и, например, автономии Дании, в частности Гренландии. Что будет с Курильскими островами, канадской территорией? Есть и другие примеры, поэтому этот прецедент может сыграть в разные стороны", – отметил политолог.

В целом это очень негативная тенденция, которая ставит под сомнение любые государственные границы, которые были признаны мировым сообществом десятки и сотни лет назад.

Лояльное отношение Трампа к агрессивной политике Путина может поощрить и других диктаторов к этому. Они увидят, что можно не только вести войны, но и получать вознаграждение за них.

Вопрос о третьей мировой войне, которой так боится Трамп, может стать гораздо более реалистичной, чем сейчас,

– добавил Максим Джигун.

К слову, во время переговоров в Лондоне Украина подтвердила готовность к мирному диалогу, однако подчеркнула: никакого согласия на замораживание конфликта или признание оккупации Крыма быть не может. Вице-премьер Юлия Свириденко подчеркнула, что Киев настаивает на полном прекращении огня и требует надежных гарантий безопасности в случае отсутствия членства в НАТО.