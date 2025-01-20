Трамп солгал минимум 9 раз: анализ заявлений политика во время речи на митинге в Вашингтоне

За день до своей второй инаугурации новоизбранный президент Дональд Трамп провел митинг в стиле предвыборной кампании на арене в Вашингтоне. Политик сделал несколько старых неправдивых заявлений и добавил новой лжи.

Во время выступления 19 января Трамп пообещал закончить войну в Украине, прекратить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить третью мировую войну. Впрочем, кроме обещаний, уже почти новый хозяин Белого дома сделал несколько утверждений, которые свидетельствуют о том, что он не отказался от своей привычки, характерную для него при первой каденции, – привирать, искажать факты и преувеличивать, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Где Трамп солгал во время речи в Вашингтоне

Победа Трампа во Флориде: Республиканец правильно сказал, что он победил Харрис в штате Флориде на 13 процентов. Но потом он добавил: "Никто никогда этого не делал". Это неправда. Кандидаты в президенты от Республиканской партии Ричард Никсон (1972), Рональд Рейган (1980 и 1984) и Джордж Х.В. Буш (1988) и другие кандидаты от Республиканской и Демократической партии в предыдущие десятилетия, выигрывали во Флориде с большим отрывом чем 13 процентов. Никсон, например, победил соперника на 44 процента.

Выборы 2020 года: Трамп снова жаловался, что выборы в 2020 году были сфальсифицированы. Впрочем, на самом деле Джо Байден тогда победил честно.

Поддержка от молодежи: Политик ложно заявил, что молодежь отдала за него на 36 процентов голосов больше, чем за Харрис. Республиканец не привел никаких доказательств своему утверждению. Более того, данные экзит-пола, опубликованные CNN, показали, что вице-президент Камала Харрис опередила Трампа на 54% против 43% среди избирателей в возрасте 18–24 года, 53% против 45% среди избирателей 25-29 лет, а среди избирателей 30-39 лет – от 51% до 45%.

Победа в Пенсильвании: Трамп отметил роль Илона Маска во время его предвыборной кампании в Пенсильвании и заявил, что в результате он победил там с большим отрывом. Однако, это неправда. Трамп опередил Харрис в Пенсильвании менее чем на 2 процента.

Оптимизм малого бизнеса: Трамп заявил, что с момента выборов 2024 года "оптимизм малых предприятий вырос на рекордные 41 пункт и достиг самого высокого уровня за 39 лет". Это правда, что оптимизм малых предприятий вырос после победы Трампа, но утверждение о "самый высокий уровень за 39 лет" является неточным, если Трамп имел в виду широко цитируемый индекс оптимизма малых предприятий NFIB. Этот индекс вырос до самого высокого уровня с октября 2018 года, что было меньше чем семь лет назад.

Утверждение Трампа о повышении на 41 пункт, вероятно, касается одного из компонентов индекса оптимизма - процента малых предпринимателей, которые ожидают улучшения экономической ситуации. Этот показатель действительно вырос на чистые 41 процентных пункта с октября по ноябрь, до и после выборов.

Любимая диаграмма Трампа по иммиграции: Президент показал давно опровергнутую диаграмму о миграционных потоках на южной границе США, обращая внимание на красную стрелку внизу - которая, как утверждается в диаграмме, указывает на исторически низкий уровень нелегальной иммиграции на момент, когда Трамп покинул пост в 2021 году.

Но на самом деле стрелка не указывает на время, когда Трамп покинул пост. Она фактически указывает на апрель 2020 года, когда у Трампа оставалось еще более восьми месяцев первого срока, и когда глобальная миграция значительно замедлилась из-за пандемии COVID-19. После достижения примерно трехлетнего минимума (но не абсолютного минимума) в апреле 2020 года, миграционные потоки на южной границе США росли с каждым месяцем до конца срока Трампа.

"Конго" и миграция: Трамп повторил свое необоснованное утверждение о том, что иностранные страны намеренно опустошили свои тюрьмы, чтобы каким-то образом заставить преступников попасть в США в качестве мигрантов, и добавил: "Конго очень любит опустошать свои тюрьмы". Эксперты как в Демократической Республике Конго, так и в соседней Республике Конго заявили CNN, что нет никаких доказательств этих утверждений. Подобное заявление Трамп сделал и по Венесуэле. Опять политик не привел никаких доказательств, того, что эта страна освобождает заключенных, чтобы превратить их в мигрантов.

Трамп и вооруженные силы: Политик, говоря о военной технике, повторил заявление, что "мы перестроили всю нашу армию" во время своего первого срока. "Это утверждение даже близко не соответствует действительности. Вооруженные силы имеют десятки тысяч единиц оборудования, и подавляющее большинство из них было создано еще до администрации Трампа", – сказал CNN Тодд Гаррисон, эксперт по оборонному бюджету и старший научный сотрудник American Enterprise Institute.

Иран и террористические группы: Трамп повторил свое ложное утверждение, что во время его первого срока у Ирана "не было денег на Хезболлу и на ХАМАС". Финансирование Ираном этих групп действительно уменьшилось во второй половине его президентства, в значительной степени из-за того, что его санкции против Ирана имели серьезное негативное влияние на его экономику, но финансирование никогда не прекращалось полностью, как сообщили CNN в 2024 году четверо экспертов. На самом деле, в 2020 году администрация Трампа заявила, что Иран продолжает финансировать террористические группы, включая "Хезболлу".