19 ноября президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Американский политик назвал его другом и заявил, что никто в мире не способен сделать то, на что способны обе страны.

Об этом сообщает Clash Report.

Что говорил Трамп?

Трамп подчеркнул, что у него с Си Цзиньпином сложились прекрасные личные отношения. Он также считает его своим другом.

Больше никто в мире не может сделать то, что можем сделать мы – США и Китай,

– сказал Трамп.

Президент США добавил, что Китай тоже хочет прекращения войны в Украине. Также обе страны заинтересованы в том, чтобы нефть беспрепятственно проходила через Ормузский пролив, а Иран не получил ядерного оружия.

Вы – мой друг. И у нас особые отношения. Пока мы с вами у власти, у нас никогда не будет возникать никаких проблем,

– подчеркнул Трамп.

Напомним, накануне Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на саммите АТЭС в Китае. Президент США также назвал российского диктатора своим другом и убеждал, что у него отличные личные отношения с ним. Он убежден, что их разговор станет началом положительных сдвигов.