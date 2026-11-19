Очільник Білого дому під час бесіди наголосив на формуванні особливих взаємин між державами та підтвердив налаштованість на врегулювання тарифних суперечок.

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За словами американського лідера, двом державам вдалося налагодити справедливий підхід щодо мит і поступово відновити баланс у взаємній торгівлі.

"Ніхто ніде не може зробити те, що можемо зробити ми", – сказав Трамп, коментуючи потенціал співпраці Вашингтона й Пекіна.