Президент США Дональд Трамп 19 листопада розпочав переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Американський політик назвав його другом і заявив, що ніхто у світі не здатен зробити те, на що спроможні обидві держави.
Очільник Білого дому під час бесіди наголосив на формуванні особливих взаємин між державами та підтвердив налаштованість на врегулювання тарифних суперечок.
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За словами американського лідера, двом державам вдалося налагодити справедливий підхід щодо мит і поступово відновити баланс у взаємній торгівлі.
"Ніхто ніде не може зробити те, що можемо зробити ми", – сказав Трамп, коментуючи потенціал співпраці Вашингтона й Пекіна.
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