Так, недавно CNN писало о том, что на следующей неделе Нетаньяху может посетить США для встречи с американским президентом. Впрочем, тогда отмечалось, что визит находится на стадии планирования, а дата не утверждена, передает 24 Канал со ссылкой на US News.

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Нетаньяху встретится с Трампом

Во время пресс-брифинга 31 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что визит израильского премьера согласован. Он запланирован на 4 февраля.

Я могу подтвердить, что премьер-министр Нетаньяху будет здесь во вторник, 4 февраля, в рамках визита и рабочей встречи с президентом,

– сказала она.

По словам Ливитт, политики обсудят перемирие между Израилем и ХАМАС, а также возвращение из плена израильских заложников.

Напомним, что Израиль и ХАМАС в середине января подписали соглашение о прекращении огня. В рамках договоренностей состоялись уже три обмены заложников.

К слову, Трамп отменил запрет Байдена на поставки в Израиль 900-килограммовых бомб.