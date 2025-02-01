Так, нещодавно CNN писало про те, що наступного тижня Нетаньягу може відвідати США для зустрічі із американським президентом. Втім, тоді зазначалося, що візит перебуває на стадії планування, а дата не затверджена, передає 24 Канал із посиланням на US News.

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Нетаньягу зустрінеться з Трампом

Під час пресбрифінгу 31 січня речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що візит ізраїльського прем'єра узгоджений. Він запланований на 4 лютого.

Я можу підтвердити, що прем'єр-міністр Нетаньягу буде тут у вівторок, 4 лютого, в рамках візиту та робочої зустрічі з президентом,

– сказала вона.

За словами Лівітт, політики обговорять перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, а також повернення з полону ізраїльських заручників.

Нагадаємо, що Ізраїль та ХАМАС в середині січня підписали угоду про припинення вогню. У рамках домовленостей відбулися вже три обміни заручників.

До слова, Трамп скасував заборону Байдена на поставки до Ізраїлю 900-кілограмових бомб.