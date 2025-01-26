У травні 2024 року Пентагон припинив постачання Ізраїлю 900-кілограмових бомб. Це сталося через розбіжності Нетаньягу і Байдена щодо бойових дій у Газі. Ізраїль розпочав операцію в Рафаху попри незгоду США, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

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Трамп відновив постачання Ізраїлю снарядів великої потужності

Тепер стало відомо, що Трамп доручив Пентагону поновити постачання Ізраїлю 900-кілограмових бомб.

Зазначається, що 1800 бомб MK-84, які перебували на зберіганні в США, будуть поставлені на корабель і доставлені в Ізраїль найближчими днями.

У своїй соцмережі Трамп написав 25 січня: "Багато речей, які були замовлені та оплачені Ізраїлем, але не надіслані Байденом, зараз у дорозі".

Нагадаємо, що 16 січня Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та обмін заручників. Вона розпочалася дію 19 січня. Очікується, що реалізація домовленостей буде відбуватися у чотири етапи. Вже пройшли два обміни полонених, у ході яких були звільнені 7 ізраїльтянок в обмін на сотні палестинських ув'язнених.