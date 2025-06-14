Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде, – СМИ

Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде. Ранее лидеры встречались в Ватикане перед церемонией погребения Папы Римского.

Журналисты получили информацию от представителя Белого дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Трамп и Зеленский встретятся на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил свое присутствие на саммите G7 в Канаде.

Ожидается, что на полях саммита он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Последний раз лидеры Украины и США встречались в Ватикане перед церемонией погребения Папы Римского Франциска.

Также Трамп должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Саммит впервые посетят Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Японии Шигеру Исиба.

Напомним, Владимир Зеленский планирует обсудить с Дональдом Трампом на саммите G7 возможность введения новых санкций против России.