Как Трамп ведет США и мир к глубокому кризису

Ну что, готовимся к худшему? Похоже, что Mandate fo Leadership Трампа оказался мандатом на самоуничтожение США и спусковым крючком для глобального кризиса.

Вы помните, что Дональд Трамп идет шаг за шагом, реализуя программу Mandate for Leadership 2025, подготовленную Heritage Foundation? Об этом заявил Анатолий Амелин, информирует 24 Канал.

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Этот системный, объемный документ был опубликован еще в 2024 году и является, по сути, экономической стратегией США. Что он предусматривает – поговорим далее.

Ключевые шаги и решения

Сокращение госаппарата. Переклассификация 50 000 федеральных работников (с 2,1 миллиона по состоянию на 2023 год) через Schedule F для замены на политических назначенцев (около 2,4% сокращения).

Ликвидация/реорганизация агентств: Департамент образования, NOAA, CFPB.

Налоговая реформа: корпоративный налог с 21% до 18%.

Налог на прирост капитала: с 20% до 15%с 20% до 15%.

Дерегуляция:

отмена 25% федеральных регуляций.

сокращение расходов регуляторных агентств на 50 миллиардов долларов за 4 года.

Торговля. Протекционизм: тарифы 10 – 20% на импорт.

Социальные программы. Повышение пенсионного возраста с 67 до 69 лет.

Сокращение субсидий на электромобили: 7,5 миллиардов долларов.

Энергетика и безопасность. Увеличение добычи нефти и газа на 2 миллиона баррелей в день (Аляска). Направление 10 миллиардов долларов на ядерную энергетику.

Вроде бы все хорошо.

Ожидаемый экономический эффект (по авторам)

ВВП . Рост на 1 – 2% ежегодно (400 – 800 миллиардов долларов к 2030 году) из-за снижения налогов и дерегуляции.

. Рост на 1 – 2% ежегодно (400 – 800 миллиардов долларов к 2030 году) из-за снижения налогов и дерегуляции. Рабочие места . Создание 500 000 рабочих мест в промышленности и энергетике

. Создание 500 000 рабочих мест в промышленности и энергетике Дефицит бюджета . Сокращение на 200 – 300 миллиардов долларов в год из-за замораживания расходов и реформы социальных программ.

. Сокращение на 200 – 300 миллиардов долларов в год из-за замораживания расходов и реформы социальных программ. Экономия для бизнеса . 50 миллиардов долларов в год для малого бизнеса от дерегуляции.

. 50 миллиардов долларов в год для малого бизнеса от дерегуляции. Инвестиции . 1 триллион долларов частных инвестиций в энергетику и инфраструктуру за 10 лет.

. 1 триллион долларов частных инвестиций в энергетику и инфраструктуру за 10 лет. Инфляция. Смешанный эффект – протекционизм может повысить цены на 2 – 3%, свободная торговля – снизить на 1 – 2%.

Увеличение пошлин принесет США триллионы долларов и тысячи новых рабочих мест, говорил Трамп. Но! Документ совершенно не содержит информации о возможных контрмерах других стран в отношении США и их анализ. А они очень существенны для американской экономики. Американская экономика по некоторым направлениям критически зависит от пока что партнеров.

Примеры критической зависимости США

Китай

1. Критические минералы. США зависят от Китая на 80% в поставках редкоземельных элементов (REE), необходимых для электроники, батарей и оборонных технологий (например, истребителей F-35). В 2023 году Китай контролировал 70% мировой добычи REE.

2. Полупроводники. Китай производит 60% мировых кремниевых пластин, которые в чипах.

3. США импортируют 30% компонентов для полупроводников из КНР.

4. Фармацевтика. 80 – 90% активных фармацевтических ингредиентов (API) для антибиотиков и дженериков в США поставляются из Китая.

Китай уже начал ограничивать поставки в США критических материалов, что ударит по технологическим секторам Америки.

Канада

1. Нефть. Канада поставляет 52% импорта нефти в США, что составляет 30% общего потребления.

2. Природные ресурсы. 60% импорта урана для ядерной энергетики (20% электроэнергии США) и 25% древесины для строительства приходятся на Канаду.

3. Тарифы США на Канаду (25% с февраля 2025 года) уже подняли цены на бензин на 15 центов за галлон.

Мексика

Рабочая сила. 70% сельскохозяйственных рабочих на Юге США – мигранты из Мексики, в том числе и 1,5 миллиона нелегалов. Депортация сокращает урожай на 15%.

Автомобили. 40% импорта автозапчастей ($90 млрд в 2024 году) идут из Мексики благодаря USMCA (Bureau of Economic Analysis, 2024).

Тайвань

Чипы. Тайвань производит 92% передовых полупроводников (<10 нм), используемых в американских технологиях (iPhone, военная техника). США импортируют 70% чипов оттуда.

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Саудовская Аравия

Нефть. Саудовская Аравия обеспечивает 10% импорта нефти США, влияя на глобальные цены. Доля в общем потреблении – 5%.

Япония и Южная Корея

Электроника. Япония и Южная Корея поставляют 25% оборудования для производства чипов (ASML, Nikon) и 30% потребительской электроники (Samsung, Sony) в США.

Тарифы США на Азию (20%) повышают стоимость электроники на 10%, снижая потребительский спрос на 5%

Европа (Германия, Франция)

Германия поставляет 15% станков и промышленных систем для американской промышленности. ЕС обеспечивает 20% импорта химических веществ (удобрения, пластмассы), критических для сельского хозяйства и производства.

Вводить заградительную пошлину на того, кто поставляет критически важные продукты для твоей экономики – это маразм.

А теперь посмотрим на ответные меры

Канада: пошлины на американские товары

Канада 12 марта объявила о введении ряда таможенных мер. Они включают 25% тарифы на импорт товаров из США на сумму 29,8 миллиарда канадских долларов (20,1 миллиарда долларов США), в частности на изделия из стали и алюминия.

Мексика: встречные пошлины и тарифные меры

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о введении 25% пошлины на американские товары (объем пока не уточнен, но ожидается 20 – 30 миллиардов долларов) в ответ на 25% тарифы США, введенные 2 февраля.

Окончательные меры будут озвучены 16 марта. Также рассматриваются нетарифные ограничения (например усиление проверок на границе).

Китай: пошлины и ограничения на критические материалы

Китай отреагировал введением с 10 марта дополнительного тарифа в размере 15% на американскую курятину, пшеницу, кукурузу и хлопок. Также он ввел дополнительный сбор в размере 10% на импорт сои, сорго, свинины, говядины, фруктов, овощей и молочных продуктов из США.

По подсчетам Reuters, сделанным на основе данных переписи населения США за 2024 год, дополнительные пошлины коснутся около 15% американского экспорта в Китай объемом 21 миллиард долларов.

Европейский Союз: пошлины на сталь и алюминий

Американский 25% тариф на сталь и алюминий вызвал недовольство торговых партнеров США. Евросоюз обложит пошлиной импорт на 26 миллиардов евро.

Важно, что Трамп уже ряд мер приостановил. По словам главного торгового советника Белого дома Питера Наварро, решение было принято через шесть часов после анонса удвоения пошлин. Это был ответ на 25% налог Онтарио на экспорт электроэнергии в США.

Напомню, что программа Трампа должна была улучшить экономические показатели США, рост ВВП до 3,5%, снизить инфляцию до 2%.

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Что будет на самом деле?

Предварительное моделирование ситуации по итогам первых 30 – 40 дней Трампа показывает, что все будет совсем не так, как хочет Трамп

Возможные меры других стран:

эскалация тарифов: Китай может увеличить до 25%, ЕС – до 20%;

диверсификация цепочек: Китай и Индия усилят связи с Россией, используя юань и рубль;

финансовые системы: увеличение доли золота в резервах;

торговые блоки: ЕС и Китай могут создать альянсы, которые исключают США.

Начнется дедолларизация. Доля доллара в международных расчетах и резервах центральных банков, вероятно, снизится на 2 – 5% за три года, с 59% до 54 – 57% в резервах и с 59,5% до 55 – 57% в транзакциях, через торговые войны и дедоларизацию.

К чему это приведет для США

Экспорт США может сократиться на 200 – 300 миллиардов, что, вероятно, замедлит рост ВВП на 1 – 2% ежегодно.

Инфляция. Рост на 2 – 3% из-за тарифов и роста зарплат. Прогноз: 4 – 5% ежегодно.

ВВП. Снижение роста на 1 – 2% из-за снижения экспорта и трудового дефицита. Прогноз ВВП: 0 – 1% ежегодно. Почти ноль!

Долг США. Дефицит 5% ВВП, долг до 2027 года – 38,28 триллиона долларов, долг/ВВП 133%.

Какой вам такой эффект?

Кроме того, снижение спроса на доллар приведет к снижению его стоимости. Это, свою очередь, может привести к незначительному росту экспорта, но при этом сделает американцев беднее.

Высокая инфляция приведет к повышению ставки ФРС и росту стоимости кредитов: корпоративных, ипотечных, потребительских и на образование. ФРС, вероятно, поднимет учетную ставку до 6 – 7% для борьбы с инфляцией 4 – 5%, что увеличит стоимость кредитования для домохозяйств и корпораций на 1% – 2%.

Рост стоимости кредитования, вероятно, замедлит американскую промышленность, снижая инвестиции и увеличивая расходы.

Фондовый рынок, вероятно, продолжит падение на 15 – 20% из-за высоких ставок и экономической неопределенности. Напомню, что он уже потерял 4 триллиона долларов. Деловые настроения ухудшатся, а инвесторы могут потерять доверие к американским ценным бумагам, отдавая предпочтение облигациям или золоту.

Что будет с кредитами населению?

Кредитные карты: ставки вырастут на 2 процентных пункта, до 22%.

Ипотека (30 лет, сейчас 6% при 10-летних казначейских облигациях 4%) может увеличиться на 1 – 2%, до 7 – 8%, если доходность 10-летних облигаций вырастет с 4% до 5 – 5,5%.

Автокредиты: рост с 7% до 9%.

Студенческие кредиты: федеральные ставки фиксированные, но частные могут вырасти на 1 – 2%.

Влияние на промышленность США

Высокая стоимость кредитования, вероятно, снизит инвестиции в капитальные затраты на 10 – 15%, поскольку компании будут избегать дорогих займов. Затраты производства увеличатся на 5 – 10% из-за роста процентных расходов, особенно для компаний с переменной ставкой долга.

Потенциальное сокращение рабочих мест на 100 – 200 тысяч в промышленности из-за замедления роста, особенно в секторах, зависящих от экспорта (автомобили, электроника).

Влияние на фондовый рынок

1. Деловые настроения, вероятно, ухудшатся, индекс ISM Manufacturing может упасть с 50 до 45 – 47, отражая снижение заказов.

2. Инвесторы могут потерять доверие к американским ценным бумагам, увеличивая спрос на золото и казначейские облигации.

3. Геополитические риски (торговые войны) усилят неопределенность, что может привести к оттоку капитала из США на 5 – 10%.

Это, конечно, не "записки параноика", но от таких прогнозов даже мне не по себе.

В результате США выйдут с такими показателями на нулевой рост ВВП. Падение объемов внешней торговли негативно повлияет на страны-партнеры – Мексику, Канаду, Китай, ЕС – экономики которых и так не в лучшем состоянии.

Боюсь, мы стоим на пороге "большого шухера", извините – нового большого кризиса, порожденного "слоном Трампом в посудной лавке мировой экономики", который накроет мир в 2026 году.

А пока что наблюдаем за нарастающим хаосом, ждем заморозки войны на лучших для нас условиях, готовимся к мировому кризису, производим собственные системы ПВО, ракеты, дроны и готовимся к новому нашествию "орды", кризис накроет и их. Война, как мы помним, является одним из инструментов преодоления кризиса и поднятия уровня поддержки электората.