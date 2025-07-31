Трамп против Индии и Китая?

Когда Трамп говорил о введении новой пошлины для Индии, то вспомнил, что Индия продолжает торговать с Россией энергоносителями, а также покупает российское оружие во время, когда все заинтересованы в прекращении российского нападения на Украину. Так президент США предупредил Нью-Дели, что к 25% пошлины, которая уже сейчас введена против индийских товаров, поступающих в Штаты, могут быть добавлены еще 100%. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

Читайте также Танковый конец: как деградирует российская армия

Это достаточно серьезное давление на Индию. Тем более, что министр энергетики Индии недавно заявил, что его страна готова отказаться от российской нефти, чтобы не портить отношения с США, если те введут против нее санкции. Вероятно, тогда в Нью-Дели обдумывали стопроцентную пошлину США против Индии в случае, если она остается покупателем российских энергоносителей, а не 125%.

Буквально через сутки после того, как Трамп сократил срок своего ультиматума российскому президенту Владимиру Путину с 50 дней до 10, он перешел к конкретным действиям – давления на союзников Кремля в энергетической сфере.

Не менее важной, чем позиция Индии, является позиция Китая. Министр финансов США Скотт Бессент, который ранее обещал провести с Пекином переговоры по закупке иранской и российской нефти, сейчас говорит, что представители Китая вообще не желают обсуждать тему закупки российской нефти из США. Они говорят, что закупка российских энергоносителей является "суверенным правом Китая".

"Ну что же, – несколько саркастически сказал американский министр финансов, – если они считают это суверенным правом, то будут иметь в дополнение еще и стопроцентную пошлину".

Как будут реагировать Индия и Китай?

Как по мне, Индия действительно может отказаться от закупки российской нефти. До начала большой войны России против Украины Москва вообще не играла серьезной роли на индийском нефтяном рынке. За последние годы количество российской нефти в Индии увеличились буквально в разы. Но вместе с этим увеличилось и количество стран, у которых Индия закупает нефть.

Таким образом, Нью-Дели действительно может без особых проблем отказаться от нефти, которую продают российские корпорации. Ее могут заместить другой нефтью, может, не такой дешевой, но все равно прибыльной. Зато Индия больше не будет бояться санкций ни от США, ни от Европейского Союза.

Кстати, на одном из индийских комбинатов, который уже попал пик санкции ЕС из-за того, что производит свои нефтепродукты из российской нефти, начали переход к замещению российской продукции.

С Китаем, конечно, будет труднее. Для Си Цзиньпина закупка иранской и российской нефти является прежде всего политическим шагом, а не только экономическим. Да, иранская и российская нефти дешевле для китайской экономики. Однако у меня нет никаких сомнений, что у Си Цзиньпина, учитывая особую роль, которую Китай сейчас играет на Глобальном Юге, были бы и другие опции для дешевой нефти.

Именно закупка Китаем нефти из Ирана позволяет режиму аятолл готовиться к своей ядерной программе и быть главным дестабилизатором в регионе, главным оппонентом США и Израиля, прямой угрозой существованию еврейского государства. Если бы Пекин не покупал российскую нефть, я абсолютно уверен, что Путин не имел бы возможностей долго вести войну против Украины.

По крайней мере, он начал бы думать о прекращении огня. Осознавал бы, что у российского бюджета не будет денег не только на продолжение военных действий, но и на поддержание социальной стабильности, такой важной для Путина, для того, чтобы война продолжалась.

Так что будет дальше?

Если американцам удастся найти действительно действенные инструменты и против Нью-Дели, и против Пекина, если Индия откажется от закупки российской нефти, а Китай по крайней мере сократит ее получение, то у российского бюджета могут возникнуть реальные серьезные проблемы. Тогда Путину действительно придется думать о завершении войны.

Если же мы с вами увидим, что Китай не обращает никакого внимания на трамповские предупреждения и покупает российскую нефть даже в больших объемах, то это будет означать, что Путин может не обращать никакого внимания на предупреждения Трампа. Тогда Россия, с одной стороны, станет гораздо более зависимой от китайской поддержки, а с другой стороны, органичной частью усилий Пекина по дестабилизации Запада.

В такой роли Путин нужен Си, как прокси сила, которая может дестабилизировать и Европу, и Ближний Восток вместе с Ираном, и демонстрировать неспособность США завершать военные конфликты.

Однако неизвестно, насколько состояние китайской экономики позволит Си бросить открытый вызов американскому президенту без реальных серьезных последствий. Следующие недели будут достаточно важными для понимания американских возможностей и реального содержания ответа даже не Кремля, а руководства Индии, Китая и других стран, которые продолжают закупать российскую нефть.