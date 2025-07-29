24 Канал имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию материалов Дэвида Акса с портала Euromaidan Press (EP). Оригинальная публикация изначально вышла на сайте EP и публикуется с разрешения правообладателя.

Почему у России заканчиваются танки?

Рост доли 46-тонных 46-тонных трехместных танков Т-72Б на вооружении России является последним признаком того, что российские полки "демеханизируются". То есть эволюционируют – или деградируют – до пехотных формирований, которые в основном ездят в бой на мотоциклах или других небронированных транспортных средствах. Или просто идут пешком.

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Текущая демеханизация российской армии не означает, что Россия проигрывает свою войну против Украины. Это означает, что российской армии будет трудно использовать свои победы на поле боя против украинских бригад, которым не хватает человеческих ресурсов. Российская пехота может найти бреши в украинской обороне. Но у россиян очень мало бронетехники, чтобы прорваться сквозь пробелы и зайти глубоко в тыл украинских подразделений.

Аналитик разведки из открытых источников Jompy, который тщательно изучает спутниковые снимки для обследования некогда огромных российских складов для хранения техники, первым заметил, как рабочие вывозили еще больше ржавых Т-72Б с 1311-й Центральной базы хранения и ремонта танков.

Еще год назад на разных складах было несколько сотен Т-72Б на разном этапе ремонта. Сейчас, по словам Jompy, россияне собирают их со скоростью около 20 в месяц. "Как только несколько сотен корпусов Т-72Б исчезнут, россияне будут иметь настоящие проблемы со своим современным парком основных боевых танков", – писал Jompy.

Т-72 имеет те же недостатки, что и все танки советского образца: самый заметный – это хранение боеприпасов под башней, которое подвержено катастрофическому взрыву при ударе. Но по сравнению с более новыми российскими моделями танков, самой большой проблемой Т-72Б может быть его абсолютно устаревшая оптика, которая может фактически ослепить экипаж в условиях боя.

В российском арсенале есть и худшие танки, в частности Т-62 1960-х годов выпуска и Т-55 1950-х годов. Но россияне уже изъяли большинство старых танков, которые были в достаточно хорошем состоянии после десятилетий открытого хранения, а затем модернизировали их и отправили в Украину, где многие из них постигла традиционная для российских танков судьба. Они были взорваны на минах, артиллерии, ракетах или беспилотниках.

Сколько танков производят россияне?

Старый корпус Т-72Б можно модернизировать, добавив новую оптику и слои дополнительной брони для борьбы с дронами, хотя это и требует больших усилий. Большей проблемой для Кремля является снабжение. Несколько сотен Т-72Б, которые существовали несколько лет назад и которые сейчас сокращаются со скоростью 20 единиц в месяц, представляли один из последних значительных резервов танков в России.

Как только резервы окончательно закончатся – что может произойти уже в этом году – российские вооруженные силы будут иметь лишь столько танков, сколько производители смогут построить новых.

Хорошая новость для Кремля заключается в том, что, несмотря на последовательные санкции против российской оружейной промышленности, "Уралвагонзавод" сумел расширить производство новейшего танка Т-90М.

Таков вывод недавнего исследования проукраинской команды Conflict Intelligence Team: "По нашим оценкам, "Уралвагонзавод" выпустил от 60 до 70 танков Т-90М в 2022 году. В 2023 году, на фоне усилий по мобилизации оборонной промышленности, объем производства мог вырасти до 140 – 180 танков. К 2024 году он мог превысить 200 единиц в год, возможно, приблизившись к уровню производства 250 – 300 танков в год".

Однако 300 танков в год – это не так уж и много, особенно не для армии, которая пытается прорваться вдоль 1100-километрового фронта в Украине и при этом пытается сохранить некоторые механизированные силы для возможных будущих конфликтов.

Еще одна хорошая новость для Кремля: нехватка человеческих ресурсов в Украине настолько острая – ее бригадам срочно нужно 100 000 обученных пехотинцев, – что российские войска, которые имеют большой человеческий ресурс, могут продолжать наступление в Украине, не развертывая большое количество танков.

Но все более демеханизированная российская армия не может продвигаться быстро, или же это будет происходить с низким риском для незащищенной пехоты.