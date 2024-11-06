Трамп выигрывает в еще одном "шатком" штате, – Bloomberg
6 ноября 2024, 08:34Читати новину українською
Кандидат в президенты США Дональд Трамп побеждает в Джорджии. Это второй из семи "шатких" штатов.
Именно эти штаты могут определить ход результаты выборов в США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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С каким отрывом выиграет Трамп
По предварительным данным, в Джорджии Трамп имеет уже 246 голосов выборщиков, а Харрис – 210.