Трамп выигрывает в еще одном "шатком" штате, – Bloomberg

Кандидат в президенты США Дональд Трамп побеждает в Джорджии. Это второй из семи "шатких" штатов.

Именно эти штаты могут определить ход результаты выборов в США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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С каким отрывом выиграет Трамп

По предварительным данным, в Джорджии Трамп имеет уже 246 голосов выборщиков, а Харрис – 210.