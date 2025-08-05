Дональд Трамп во вторник, 5 августа, вылез на крышу Белого дома. Именно оттуда американский президент пообщался с журналистами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Rapid Response 47 и The Independent.

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Что известно о "прогулке" Трампа по крыше Белого дома?

Президент США Дональд Трамп 5 августа вылез на крышу Белого дома. Американский лидер оттуда попытался пообщаться с журналистами, которые находились внизу.

Представителей СМИ заинтересовало, что же президент делает на крыше и сразу спросили его об этом.

Немного осматриваюсь,

– ответил Трамп репортерам.

Над одним из видео Rapid Response 47 указал, что президент осматривал "свои проекты по обустройству".

В The Independent пишут, что американский президент вышел на крышу, чтобы осмотреть место масштабного расширения и реконструкции бального зала Восточного крыла стоимостью 200 миллионов долларов.

"Все, что я делаю, финансируется мной, поэтому вам не нужно беспокоиться. Это внесено – так же, как и моя зарплата. Но никто никогда об этом не вспоминает", – высказался Трамп.