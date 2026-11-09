"Мне этого не доказали": Трамп выразил сомнение в том, что Starlink в Украине действительно ограничивали

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с ограничением работы спутниковой связи Starlink в Украине. Американский лидер заявил, что не знает, кто стоял за этим решением, и выразил сомнение в самом факте введения ограничений.

Об этом Трамп рассказал в интервью журналисту Россу Даутату, полную стенограмму которого опубликовал CBS News.

Что Трамп сказал об ограничениях Starlink в Украине?

Во время интервью журналист напомнил Трампу, что недавнее снижение скорости Starlink затруднило использование спутниковой связи украинскими военными. Он поинтересовался, кто именно контролирует работу системы в зоне боевых действий – президент США или владелец SpaceX Илон Маск.

Трамп отрицал свою причастность к ограничениям, однако признал, что как президент обладает значительными полномочиями.

Это был не я. Не я. Я не знаю. Я бы сказал, что, вероятно, обладаю большой властью над всем. Знаете, когда ты президент, у тебя много полномочий,

– ответил он.

На уточнение, должен ли президент США иметь возможность контролировать такую систему в случае необходимости, Трамп ответил: "Пожалуй, так".

В то же время американский лидер заявил, что ситуацию со Starlink удалось достаточно быстро урегулировать.

Когда журналист спросил, именно ли Илон Маск ограничил скорость спутниковой связи, Трамп не дал прямого ответа.

Я не могу сказать, кто снизил скорость. Но могу сказать, что в конце концов он (Маск, – 24 Канал) ее восстановил, и теперь у них есть связь,

– отметил президент США.

Журналист попытался выяснить, почему Трамп не может назвать ответственного за ограничение. Однако тот повторил, что не располагает такой информацией.

Более того, американский президент поставил под сомнение сам факт ограничения работы Starlink в Украине.

Это очень хорошая система, и, возможно, ее скорость снижали. Я даже не знаю. Мне не доказали, что ее действительно снижали. Вокруг этой войны много лжи,

– заявил Трамп.

Он добавил, что знает лишь то, что после того, как он узнал о проблеме, скорость работы системы восстановили.

Что известно об ограничениях Starlink в Украине?

В ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starshield, которые используют Силы обороны Украины. Как сообщали источники 24 Канала в Минобороны, терминалы теряли связь во время движения при скорости свыше 160 километров в час. Это затруднило выполнение отдельных боевых задач.

23 октября Владимир Зеленский заявил, что ограничения на работу Starlink и Starshield по-прежнему действуют, несмотря на предыдущие сообщения о возобновлении работы системы.

Уже 24 октября Министерство обороны Украины подтвердило восстановление скорости Starlink и Starshield. По результатам проверок, спутниковая связь стабильно работала даже во время движения со скоростью более 400 километров в час.