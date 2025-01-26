"Хотят быть с нами": Трамп заявил, что США в скором времени увеличат территорию

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США получат контроль над Гренландией и "вскоре увеличат свою территорию".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента США перед его сторонниками.

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Трамп снова заговорил о контроле над Гренландией

Дональд Трамп в очередной раз обвинил другие страны в том, что они "веками использовали и грабили" Соединенные Штаты. Во время своего выступления политик снова пообещал увеличить добычу газа и нефти, а также озвучил свои территориальные амбиции, в частности по Гренландии.

Я думаю, что мы получим ее. 56 000 жителей острова хотят быть с нами,

– сказал президент США.

Стоит отметить, что заявление Трампа появилось на фоне сообщений о его "жарком" разговоре с премьером Дании по поводу Гренландии накануне. Во время диалога Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия, которая является автономной частью Королевства Дания, не продается.

Я хочу, чтобы эти люди были с нами. Я не знаю, какие претензии имеет Дания, но было бы очень недружественным актом, если бы они не позволили этому произойти, потому что это для защиты свободного мира. Я думаю, что мы получим Гренландию, потому что это связано со свободой мира,

– заявил Дональд Трамп.

Президент добавил, что якобы именно Соединенные Штаты являются единственными, кто может "обеспечить свободу".