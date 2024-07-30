Пообещал сделать США мировым лидером в крипте: зачем Трампу так называемая криптоаудитория

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал, что сделает страну мировым лидером в криптовалюте и введет более лояльное регулирование для этого сектора. В то же время экс-глава Белого дома раскритиковал вице-президента Камалу Харрис за подход администрации Джо Байдена к жестким мерам регулирования криптовалют.

Хотя Харрис не высказывала позицию по этому поводу, а ее команда усиливает работу с миром криптовалют. Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил 24 Каналу, почему Трамп начал заигрывать с так называемой криптоаудиторией.

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Что Трамп пообещал криптоаудитории

Относительно бизнеса и бизнес-интересов Трамп является сторонником так называемых бролигархов – это представители мега крупного бизнеса, мультимиллиардеры. Они поддерживают 45-го президента США, потому что Трамп поддерживает их.

В частности, Трамп приглашал крупнейших представителей нефте- и газодобывающего бизнеса в США и попросил у них миллиард долларов на свою предвыборную компанию. В обмен пообещал в случае победы на выборах снять ограничения, которые вредит нефтебизнесу, сократить налоги, убрать государственное вмешательство.

Этот подход сохраняется и в отношении крипты. Трамп всегда делал ставку на владельцев многомиллиардных состояний и никогда не занимался малым и средним бизнесом,

– сказал Рыбачук.

Кандидат от республиканцев заявил о ряде шагов, направленных на развитие криптовалют. Среди них: создание правительством запаса биткоинов, создание консультативного совета по вопросам криптовалют, назначение председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам, дружественного к криптовалютам, и запрет Федеральной резервной системе создавать собственную цифровую валюту.

Трамп теряет поддержку избирателей

В целом проблема Трампа сейчас в том, что он фактически теряет поддержку среднего класса избирателей со средним или высшим образованием. Ведь команда Камалы Харрис очень мощно включилась. Республиканцы признают, что в социальных сетях пошла волна поддержки и донатов Харрис.

Впервые более миллиона избирателей поддержали кандидата от Демократической партии своими деньгами. Поэтому с точки зрения расширения базы у демократов ситуация сейчас значительно лучше,

– добавил глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Трамп пытается заигрывать с криптоаудиторией, темнокожими. Он убеждал, что лучшего кандидата для темнокожих Соединенных Штатов, чем Трамп нет. В то же время теперь он имеет темнокожую оппонентку, которую пытается унижать.