Хоча Гарріс не висловлювала позицію щодо цього, а її команда посилює роботу зі світом криптовалют. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, чому Трамп почав загравати з так званою криптоаудиторією.

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Що Трамп пообіцяв криптоаудиторії

Щодо бізнесу й бізнес-інтересів Трамп є прихильником так званих бролігархів – це представники мега великого бізнесу, мультимільярдери. Вони підтримують 45-го президента США, тому що Трамп підтримує їх.

Зокрема, Трамп запрошував найбільших представників нафто- й газовидобувного бізнесу в США й попросив у них мільярд доларів на свою передвиборчу компанію. В обмін пообіцяв у разі перемоги на виборах зняти обмеження, які шкодить нафтобізнесу, скоротити податки, прибрати державне втручання.

Цей підхід зберігається і щодо крипти. Трамп завжди робив ставку на власників багатомільярдних статків й ніколи не переймався малим та середнім бізнесом,

– мовив Рибачук.

Кандидат від республіканців заявив про низку кроків, спрямованих на розвиток криптовалют. Серед них: створення урядом запасу біткоїнів, створення консультативної ради з питань криптовалют, призначення голови Комісії з цінних паперів і бірж, дружнього до криптовалют, і заборона Федеральній резервній системі створювати власну цифрову валюту.

Трамп втрачає підтримку виборців

Загалом проблема Трампа зараз у тому, що він фактично втрачає підтримку середнього класу виборців з середньою або вищою освітою. Адже команда Камали Гарріс дуже потужно включилася. Республіканці визнають, що в соціальних мережах пішла хвиля підтримки та донатів Гарріс.

Вперше понад мільйон виборців підтримали кандидатку від Демократичної партії своїми грошима. Тому з погляду розширення бази у демократів ситуація зараз значно краща,

– додав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Трамп намагається загравати з криптоаудиторією, темношкірими. Він переконував, що кращого кандидата для темношкірих Сполучених Штатів, ніж Трамп немає. Водночас тепер він має темношкіру опонентку, яку намагається принижувати.