Хоча Гарріс не висловлювала позицію щодо цього, а її команда посилює роботу зі світом криптовалют. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, чому Трамп почав загравати з так званою криптоаудиторією.
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Що Трамп пообіцяв криптоаудиторії
Щодо бізнесу й бізнес-інтересів Трамп є прихильником так званих бролігархів – це представники мега великого бізнесу, мультимільярдери. Вони підтримують 45-го президента США, тому що Трамп підтримує їх.
Зокрема, Трамп запрошував найбільших представників нафто- й газовидобувного бізнесу в США й попросив у них мільярд доларів на свою передвиборчу компанію. В обмін пообіцяв у разі перемоги на виборах зняти обмеження, які шкодить нафтобізнесу, скоротити податки, прибрати державне втручання.
Цей підхід зберігається і щодо крипти. Трамп завжди робив ставку на власників багатомільярдних статків й ніколи не переймався малим та середнім бізнесом,
– мовив Рибачук.
Кандидат від республіканців заявив про низку кроків, спрямованих на розвиток криптовалют. Серед них: створення урядом запасу біткоїнів, створення консультативної ради з питань криптовалют, призначення голови Комісії з цінних паперів і бірж, дружнього до криптовалют, і заборона Федеральній резервній системі створювати власну цифрову валюту.
Трамп втрачає підтримку виборців
Загалом проблема Трампа зараз у тому, що він фактично втрачає підтримку середнього класу виборців з середньою або вищою освітою. Адже команда Камали Гарріс дуже потужно включилася. Республіканці визнають, що в соціальних мережах пішла хвиля підтримки та донатів Гарріс.
Вперше понад мільйон виборців підтримали кандидатку від Демократичної партії своїми грошима. Тому з погляду розширення бази у демократів ситуація зараз значно краща,
– додав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".
Трамп намагається загравати з криптоаудиторією, темношкірими. Він переконував, що кращого кандидата для темношкірих Сполучених Штатів, ніж Трамп немає. Водночас тепер він має темношкіру опонентку, яку намагається принижувати.