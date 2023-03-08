Трамп заявил, что позволил бы России оккупировать часть Украины, чтобы прекратить войну, - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на месте Байдена пошел бы на договоренности с Россией. Говорит, что "позволил бы" оккупировать часть Украины.

Трамп наговорил в интервью, что при предыдущих президентах Россия оккупировала части Грузии и Украины, а при Байдене вообще получила "шведский стол".

Кстати говоря Трамп кичится, что "может предотвратить" решение третьей мировой, потому что "хорошо ладит с Путиным"

Заявление Трампа

Трамп кичился, что при его президентстве, россияне ничего не захватили, потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. Американский политик добавил, мол, это "даже без заключения соглашения".

В самом худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине), есть определенные районы, русскоязычные, откровенно говоря, но договориться можно было бы,

– сказал Трамп.

Из интервью вырезали фразы об оккупации

Когда журналист Шон Хеннити, бравший интервью у Трампа, показал отрывки разговора, там были вырезаны отрывки с его предложениями разрешить России захватить часть территории Украины. The Daily Beast.

Однако вместо этого звучала другая фраза: "Я мог бы это сделать (провести переговоры)". Далее аудиозапись продолжается на месте, где экспрезидент говорит, что Китай больше не уважает Штаты.

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