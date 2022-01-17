Трамп заявил, что при его каденции Россия не прибегла бы к агрессии

Дональд Трамп, бывший президентом США в 2017 – 2021 годах, заявил, что Россия не осмелилась бы проявить агрессию, если бы его переизбрали на второй срок.

С заявлением по поводу России Дональд Трамп выступил на собственном митинге в Аризоне. Бывший президент пытался продемонстрировать "потери" для мирового порядка от того, что он не остался у власти.

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Проблем с Россией не было бы

Нынешнее обострение ситуации предшественник Джозефа Байдена назвал "недостатком уважения". Мол, у него самого никогда не было проблем с Россией.

У нас никогда не было такой проблемы, не было проблем с Путиным и Украиной. С Китаем и Россией, вовлеченными в агрессию и провокации, на которые они бы никогда не решились,

– заявил Дональд Трамп.

Он также отметил, что во время президентства Джо Байдена Путин не только угрожает Украине – угроза России может прийти на Кубу и Венесуэлу.

Президентство Трампа: достижения и критика

Дональда Трампа часто критиковали за то, что он не рассматривал всерьез угрозу со стороны России. В то же время он больше концентрировал внимание на Китае и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что в последнем направлении у него действительно были достаточно существенные достижения. Так, например, он впервые с момента появления государства Израиль смог помирить его с частью соседей.

В то же время угроза России со стороны Трампа оставалась незамеченной. Более того, после его саммита с Владимиром Путиным в 2018 году президента США критиковали, мол, на фоне лидера Кремля тот выглядел как его "личный фанат".

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