Трамп заявил, что при его каденции Россия не прибегла бы к агрессии
Источник:Newsmax
Дональд Трамп, бывший президентом США в 2017 – 2021 годах, заявил, что Россия не осмелилась бы проявить агрессию, если бы его переизбрали на второй срок.
С заявлением по поводу России Дональд Трамп выступил на собственном митинге в Аризоне. Бывший президент пытался продемонстрировать "потери" для мирового порядка от того, что он не остался у власти.
Интересно Россия пугала США размещением ядерных ракет, – NYT
Проблем с Россией не было бы
Нынешнее обострение ситуации предшественник Джозефа Байдена назвал "недостатком уважения". Мол, у него самого никогда не было проблем с Россией.
У нас никогда не было такой проблемы, не было проблем с Путиным и Украиной. С Китаем и Россией, вовлеченными в агрессию и провокации, на которые они бы никогда не решились,
– заявил Дональд Трамп.
Он также отметил, что во время президентства Джо Байдена Путин не только угрожает Украине – угроза России может прийти на Кубу и Венесуэлу.
Президентство Трампа: достижения и критика
- Дональда Трампа часто критиковали за то, что он не рассматривал всерьез угрозу со стороны России. В то же время он больше концентрировал внимание на Китае и на Ближнем Востоке.
- Следует отметить, что в последнем направлении у него действительно были достаточно существенные достижения. Так, например, он впервые с момента появления государства Израиль смог помирить его с частью соседей.
- В то же время угроза России со стороны Трампа оставалась незамеченной. Более того, после его саммита с Владимиром Путиным в 2018 году президента США критиковали, мол, на фоне лидера Кремля тот выглядел как его "личный фанат".
Также интересно – Дональд Трамп в проекте "Диктаторы": смотрите видео