Украинцы были бы в восторге, если бы Трамп нашел магическую формулу прекращения войны, – Боррель

Верховный представитель ЕС по безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель ответил на заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа. Последний предлагает завершить войну в Украине за 24 часа.

Своей реакцией на слова опального политика Жозеп Боррель поделился во время пресс-конференции после заседания Совета иностранных дел, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

Читайте также В ЕС трансформируют Европейский фонд мира: для Украины закладывают 5 миллиардов на 2024 год

Чудеса случаются в Лурде, – Боррель

Главный дипломат Евросоюза сказал, что думал, что "чудеса случаются только в Лурде" (один из крупнейших христианских паломнических центров в Европе – 24 Канал) и ЕС не смог найти "волшебную формулу решения" за 24 часа. Он напомнил, что президент Зеленский пригласил Трампа в Киев, чтобы тот нашел решение завершения войны.

Люди, которые больше всего хотят мира, больше всего хотят, чтобы закончилась война – это, конечно, украинцы. И я уверен, что они были бы в восторге, если бы президент Трамп дал им магическую формулу прекращения войны за 24 часа,

– сказал Боррель.

Верховный представитель ЕС также прокомментировал прогноз министра обороны Германии Бориса Писториуса, который считает, что Россия может напасть на страны НАТО через 5 – 8 лет. Европейский дипломат решил не давать оценку возможным предстоящим событиям.

Я не знаю, как сделать такую оценку. Я не знаю, будет ли это через пять, восемь или два – три года. Война в Украине представляет собой экзистенциальную угрозу для Европы, и поэтому мы должны быть готовы помочь Украине. Сейчас в Украине идет война, не опережаем проблемы,

– подчеркнул Боррель.

Он добавил, что нужно работать над победой Украины и над тем, чтобы эта война не распространилась в Европе.

Обратите внимание, что Дональд Трамп накануне сделал очередное заявление. Он заверил, что сможет закончить войну против Украины еще до того, как войдет в Белый дом. Правда, для этого ему нужно будет сначала одержать победу.

Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы это урегулируем, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Восстановим мир с помощью решимости,

– подчеркнул Дональд Трамп.

В то же время Дональд Трамп заявил, что Европе необходимо будет нарастить расходы на Украину, чтобы сравниться со США. Говорит, что суммы не сравнимы. Также он бросил упрек в сторону Европы. Говорит, что она в 10 раз меньше направила денег нашему государству.