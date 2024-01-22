Своєю реакцією на слова опального політика Жозеп Боррель поділився під час під час пресконференції після засідання Ради закордонних справ, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Дива трапляються у Лурді, – Боррель

Головний дипломат Євросоюзу сказав, що думав, що "дива трапляються лише в Лурді" (один з найбільших християнських паломницьких центрів в Європі – 24 Канал) і ЄС не зміг знайти "чарівну формулу рішення" за 24 години. Він нагадав, що президент Зеленський запросив Трампа до Києва, щоб той таки знайшов рішення завершення війни.

Люди, які найбільше хочуть миру, найбільше хочуть, щоб закінчилася війна – це, звичайно, українці. І я впевнений, що вони були б у захваті, якби президент Трамп дав їм магічну формулу припинення війни за 24 години,

– сказав Боррель.

Верховний представник ЄС також прокоментував прогноз міністра оборони Німеччини Боріса Пісторіуса, який вважає, що Росія може напасти на країни НАТО за 5 – 8 років. Європейський дипломат вирішив не давати оцінку можливим майбутнім подіям.

Я не знаю, як зробити таку оцінку. Я не знаю, чи це буде через п'ять, вісім чи два – три роки. Війна в Україні є екзистенційною загрозою для Європи, і тому ми повинні бути готові допомогти Україні. Зараз в Україні йде війна, не випереджаймо проблеми,

– наголосив Боррель.

Він додав, що треба працювати над перемогою України та над тим, щоб ця війна не поширилась в Європі.

Звернімо увагу, що Дональд Трамп напередодні зробив чергову заяву. Він запевнив, що зможе закінчити війну проти України ще до того, як увійде до Білого дому. Правда, для цього йому потрібно буде спочатку здобути перемогу.

Ще до того, як я зайду в Овальний кабінет, і за деякий час після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною. Я її врегулюю. Я знаю Путіна, я знаю Зеленського дуже добре, я знаю обох. Ми врегулюємо це, це потрібно врегулювати. Це кровопролиття зараз там. Відновимо мир за допомогою рішучості,

– наголосив Дональд Трамп.

Водночас Дональд Трамп заявив, що Європі необхідно буде наростити витрати на Україну, щоб зрівнятися зі США. Каже, що наразі суми не порівнянні. Також він кинув докір у бік Європи. Каже, що вона буцімто у 10 разів менше спрямувала грошей нашій державі.