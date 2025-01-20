Сайт Белого дома обновился: Трамп пообещал "золотой век Америки"

В США состоялась инаугурация Дональда Трампа. Сразу после нее на сайте Белого дома произошли определенные изменения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом. В частности Трамп пообещал "золотой век Америки".

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Как изменился сайт Белого дома

Трамп в своей первой речи на посту 47-го президента США заявил, что "золотой век" Америки начинается прямо сейчас и что он будет ставить Америку "прежде всего".

Трамп объявил начало "золотого века": смотрите видео

Кроме того, сразу после инаугурации обновился сайт Белого дома. Если на него зайти впервые, то можно будет посмотреть видео с участием Дональда Трампа. По дизайну сайта, то можно заметить там изображение нового президента США и надпись "Америка возвращается".

Как изменился сайт Белого дома / Скриншот

Каждый день я буду бороться за тебя каждым вздохом своего тела. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это действительно будет золотой век Америки,

– говорится на сайте Белого дома.

Кроме того, на сайте можно ознакомиться с приоритетами команды Трампа, которым они будут следовать.