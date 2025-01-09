Во время избирательной кампании республиканец не понимал всех аспектов, но после победы начал больше знакомиться с сутью войны в Украине. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович.

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Как менялась риторика Трампа в отношении Украины

Во время избирательной кампании Дональд Трамп заявлял, что может закончить войну в Украине за 24 часа в случае его победы на президентских выборах. Он победил, но риторика его резко изменилась. Теперь, по словам республиканца, ему понадобится месяцев для достижения прогресса 6 месяцев для достижения прогресса.

Он просто начал больше узнавать о российско-украинской войне,

– подчеркнул политолог.

На начало избирательной кампании у Трампа было инфантильное и идеалистическое понимание ситуации в Украине. Было видно, что он поверхностно ознакомлен с сутью вопроса.

Сейчас же у него появляется все больше информации. Трамп начинает понимать, что это за война и какова ее суть. Он выслушал много размышлений из своего окружения, и, видимо, из-за этого изменил прогноз.

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Недавно премьер-министр Италии Джорджа Мелони говорила с Трампом Мелони говорила с Трампом. Она могла ему объяснить, что Владимир Путин – не тот человек, который согласится быстро сесть за стол переговоров и с ним надо быть осторожными.

У него идет определенная трансформация. И в вопросах завершения войны также может изменить свою позицию, когда уже собственно станет президентом и Кит Келлог (спецпредставитель США по делам Украины – 24 Канал) поедет в турне по Европе и приедет в Украину, обсудит все вопросы. Тогда у Трампа подходы могут стать другими, не такими, которые есть на сегодня,

– констатировал Игорь Рейтерович.

С таким предложением недавно вышел президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что поражение Украины будет поражением США. Мол, "Трамп должен это понять, должны его убедить".