Трамп запустил управляемый хаос и его цель – одна
- Анатолий Амелин считает, что действия Трампа направлены на ликвидацию экономической угрозы со стороны Китая.
- США используют стратегию управляемого хаоса для ослабления экономического потенциала Китая.
- Украина должна рассчитывать на себя, поскольку международные институты оказались ненадежными.
- Мировой порядок меняется, и страны должны подготовиться к будущим вызовам.
У меня снова плохие новости и прежде всего для себя же. Трамп не дурак и не идиот. Последние его решения являются частью далеко идущего плана. Да, некоторые решения делаются "через задницу", но ему все равно. Есть цель.
Эта цель – ликвидация основного конкурента – Китая. Об этом заявил Анатолий Амелин, информирует 24 Канал.
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Китай начинает доминировать
Какая связь украинского вопроса и Китая? Прямая, хоть и не очевидная сразу. Оборонная доктрина США определяет Китай главным и основным врагом. Причина – гегемония Китая, которая приближается:
- в экономике Китай уже лидирует по ВВП;
- лидирует в мировой торговле;
- в контроле критических материалов;
- в количестве регистрируемых патентов;
- догоняет в секторе полупроводников (максимум 2 года разрыв);
- догоняет в секторе искусственного интеллекта (разрыв несколько месяцев);
- строит самую сильную армию в мире (к 2027 году будет готова);
- является ключевым игроком и драйвером БРИКС (антиамериканского экономического союза);
- готовится к запуску цифровых валют для замещения доллара в международных расчетах;
- переходит в расчетах с партерами на юань, в том числе и в кредитовании;
- Китай крупнейший производитель автомобилей, металлургической продукции, титана, химической продукции, электроники.
Этот список можно продолжать.
Причины того, что происходит: Китай хакнул старую систему мирового порядка. Не имея явной внешней угрозы, Китай создал условия, превратившие его в экономического гегемона. Китай имеет десятки долгосрочных стратегий (которые в отличие от Украины системно реализует). Благодаря нечестной конкуренции (искусственное занижение стоимости юаня, в отличие от Украины, где гривна искусственно завышена) Китай беспрепятственно захватывал рынки, уничтожая конкуренцию.
Китай имеет системную политику коррумпирования правительств и руководителей корпораций партнеров (до 5% оборота китайские компании относят на расходы без подтверждения и это официально). Китай дает своим компаниям нулевые кредиты для финансирования странами.
Все это Китай делал, опираясь на инфраструктуру старой системы – старого мирового порядка.
Аналитики Госдепа и ЦРУ оценивают риски потери Штатами мирового влияния очень реальным. Опасения усиливает заявление Си Цзиньпина о необходимости пересмотра мирового порядка.
Как Трамп решил устранить угрозу
Как США устранить угрозу? Угрозу потери мирового господства и дефрагментации как следствия ослабления Америки?
Война с Китаем? Это – не вариант. Китай – ядерная страна с огромной оперативной глубиной. Даже война за Тайвань несет критические риски для США.
Какое самое слабое место Китая? Его рынки сбыта и мировая торговля. По этому можно бить и чем быстрее – тем эффективнее будет удар. Осмелюсь предположить, что политика Трампа именно против этого направлена. В частности:
- тарифы против китайской продукции (для Китая это не критично);
- тарифы против партнеров Китая (начинает быть больно);
- сокращение мировой торговли бьет по цепочкам создания стоимости, где Китай – важный элемент;
- запуск глобальной рецессии – создание "идеального шторма".
Когда ты не можешь использовать логику прямых действий, ты запускаешь управляемый хаос. Логику которого понимаешь только ты.
Волна рецессий, кризисов в различных секторах (финансы и фондовый рынок, банковский сектор, производство и цепочки поставок) – просто сметут экономический потенциал Китая. В дополнение – война. Но не США против Китая, а Китая с кем-то из соседей.
Это разрушит потенциал Китая и вернет США глобальное доминирование.
Украине надо готовиться к худшему
А где здесь Украина? Особенно нигде. В рамках подготовки идеального шторма это один из небольших элементов запуска управляемого хаоса.
Мир понял, что старых институтов нет. НАТО – фикция, где США подорвали уверенность в надежности институции и уже намекают на выход из организации. США уже не гарант безопасности и могут выключить свои ракеты, проданные другим странам, в один миг. ООН, ОБСЕ – институты, которые умеют только выражать обеспокоенность. МАГАТЭ – ну вы в курсе. ВОЗ – показали себя во время фейковой пандемии. ВТО – на холде. Признание Крыма российским ставит крест на системе международного права.
Старые институты не работают. Сила права уступила правом силы. А значит, надо готовиться к худшему, если, конечно, не будет новых "лебедей".
Важно одно: Украина может рассчитывать только на себя и военном и экономическом плане. Друзей нет, есть лишь временные союзники. Врагов много. Только максимальная собранность и эффективность позволят Украине пройти хаос, что надвигается. Сможем ли мы?
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