Для России начнется апокалипсис, когда Трамп поймет одну вещь: главное из интервью с Подоляком

США, на фоне прихода к власти Дональда Трампа, предлагают различные подходы к завершению войны и мирных переговоров. Новоизбранный лидер США даже хочет встретиться с диктатором, и это может сыграть на руку Украине.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал советник председателя ОП Михаил Подоляк. Амбиции Владимира Путина не заканчиваются на Украине, он хочет большего. Как только Трамп это увидит, то России прийдется нелегко. Больше об этом – читайте далее в материале.

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Трампу важно понять важнейшую вещь о намерениях Путина

Недавно Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин хочет с ним встретиться, и более того – встреча уже готовится. По мнению Подоляка, если новоизбранный президент США в том или ином формате пообщается с российским диктатором, то осознает одну важнейшую вещь – Путин стремится доминировать, в частности в двусторонних отношениях России и США

Кроме того, Трамп увидит, что Путин хочет закончить войну исключительно в рамках своего сценария, который звучит несколько иначе, чем все думают: не капитуляция Украины, а унижение Соединенных Штатов.

Путин может улыбаться, предлагать свою странную конструктивно-печенежскую логику, но в сухом остатке увидим, что Россия хочет унижения США. В этот момент для России начнется апокалипсис,

– подчеркнул Подоляк.

Советник председателя ОП также отметил, что важно, чтобы в США, Украины и других важных союзников была синхронизирована позиция по финалу войны. Она не должна базироваться на фантазиях России и Владимира Путина лично.

"Украина не будет придерживаться странного разрушительного плана финала войны. Мы будем продолжать делать то, что делаем. Постепенно партнеры к этому будут приобщаться. В частности Европа уже пришла к тезису, что надо просто нарастить количество разрушений на территории России", – добавил Подоляк.

Запад предлагает нелогичные "компромиссы" для Украины и России

В этом контексте стоит напомнить что будущий госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украина не сможет отвоевать все свои территории, но и Россия не сможет захватить всю территорию Украины. Поэтому обе страны будут вынуждены пойти на компромиссы для завершения войны.

Советник главы ОП отметил, что с заявлением Рубио понятно, что компромиссом для Украины будет отказ от своих территорий. В то же время непонятно что тогда станет компромиссом для России.

То есть мы стимулируем государство, которое начало агрессию международного уровня и обнулило международное право, продолжать эту агрессию, и будем считать, что достигли компромисса? Как только мы что-то отдадим, это будет означать, что Россия одержала победу – частичную, конечно, она не достигла своих других, но все же,

– объяснил Подоляк.

Такое развитие событий будет означать, что Россия вернется к глобальному политическому процессу, не будет выплачивать репарации и начнет дискуссию о размораживании своих активов. Кроме того, страна-агрессор получит определенные доходы и сможет удержать свою авторитарную модель государственности, построенную на экспансии. В заключении – Кремль не будет нести ответственности за войну – ни юридическую, ни финансовую.

Подоляк добавил, что украинцам нужно спокойно реагировать на любые публичные заявления или сценарии о финале войны. Украине стоит настаивать, что единственный инструмент работы с Россией – это инструмент принуждения. Он возможен только через увеличение ударов по России и масштабирование войны на территории страны-агрессора.

Только это принудит Россию к адекватной переговорной позиции.

Есть ли у Украины лучшая альтернатива, чем НАТО

Дискуссии ведутся и о таком "компромиссе" для Украины как отказ от вступления в НАТО. В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не откажется от членства в НАТО и не пойдет на заменители этому.

На это есть простая причина, которую также объяснил Михаил Подоляк: это лучшая гарантия безопасности для Украины, которая защитит от вооруженной агрессии России в будущем.

Если есть инструмент, когда все собрались и в целом решают проблему нападения на страну, такой механизм существует, то какой может быть другой механизм действенного ответа в случае нападения России и не только против любой страны, которая входит в Альянс?,

– уточнил советник главы ОП.

Единственной другой действенной гарантией безопасности могло бы быть двустороннее соглашение. Например, с США. Впрочем оно все равно предусматривает вмешательство и других союзников. Это ярко продемонстрировал пример Израиля.

Например, во время массированной атаки Ирана по Израилю 14 апреля 2024 года, к отражению ударов вслед за США сразу присоединились Франция, Великобритания и страны Персидского залива в рамках единой программы защиты неба Израиля.

"Двусторонние гарантии – это фактически то же НАТО", – добавил Подоляк.

Подытоживая, можно сказать, что такой же действенной гарантии безопасности для Украины, как вступление в НАТО, пока нет.