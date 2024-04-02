Политолог-международник Руслан Осипенко в эфире 24 Канала объяснил, что это еще один способ оттянуть принятие решения о поддержке Украины. Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский имел телефонный разговор со спикером Джонсоном, в которой преимущественно сосредоточились на вопросе помощи нашему государству.
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Помощь, но не для Украины
Майк Джонсон рассматривает формат кредитных условий для Украины. То есть передача Киеву вооружения фактически будет происходить в заем. Спикер Конгресса США ссылается на Дональда Трампа, мол, это была его идея.
Это еще один инструмент искусственного затягивания неголосования за помощь Украине. Это политика не Джонсона, а Трампа. Думаю, он обменял остановку помощь Украине для создания "окна возможностей" для России. Путин по максимуму использует это время задержки американской помощи, чтобы заставить нас капитулировать,
– отметил Руслан Осипенко.
Дональд Трамп по-разному пытается влиять на войну России против Украины, в частности информационно. Таким образом он помогает российскому диктатору Владимиру Путину и наоборот.
"Путин помогает Трампу прийти к власти, а Трамп останавливает помощь Украине. Джонсон – просто инструмент в этой стратегической игре. Сначала он говорил, что изначально надо решить национальные интересы США, принять бюджет и т.д., под этими лозунгами его поддерживали. Теперь эти вопросы отошли на второй план", – отметил политолог-международник.
Теперь конгрессмены должны решить, будут ли голосовать за тот проект, который ранее поддержали в Сенате, или же дать Трампу то, чего он хочет, и предложить Украине помощь в кредит. Обсуждение – это снова о времени, которого у Украины нет. Напомним, что за совместный пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня могли проголосовать еще до Нового года.
Помощь от США для Украины: последние новости
- Глава разведки Палаты представителей США Майк Тернер предположил, что спикер Майк Джонсон вынесет законопроект о помощи Украине уже 9 апреля. Конгрессмен выразил надежду, что за него как можно быстрее проголосуют в Конгрессе и передадут законопроект на рассмотрение президенту Джо Байдену.
- О важности поддержки от Соединенных Штатов Америки неустанно подчеркивает Владимир Зеленский. В одном из интервью он объяснил, что Украине придется "отступать малыми шагами" без американской помощи. В то же время Киев ищет новые способы, как не делать шаг назад в войне против России.
- Заметим, что США различными способами могут поддержать Украину без принятого законопроекта. В частности, говорится о поставках ракет ATACMS. По словам, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала США Чарльза Брауна, теперь отправка этих ракет не имеет такого риска, как раньше.