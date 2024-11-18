На какие 2 шага пойдет Трамп, если Путин откажется заканчивать войну

Победа Трампа на президентских выборах в США может обернуться для Украины не очень позитивно. Новоизбранный президент уже некоторое время четко говорит, что хочет видеть окончание войны в Украине, но вопрос в том, какой ценой и какими будут условия этого соглашения.

Профессор политологии Сиракузского университета Брайан Тейлор в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что только украинские лидеры и народ должны решить, какими буду положительные условия этого возможного соглашения. Он озвучил, что опасается, что Трамп будет спешить заключить ее как можно быстрее, поэтому окажется слишком склонным соглашаться на то, что хотел бы Путин.

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Путин может согласиться на прекращение огня, чтобы подыграть Трампу

Тейлор выразил сомнение, что у Трампа есть детальные знания о российско-украинской войне и понимание ее реальных причин, принимая во внимание имперское отношение Путина к Украине и его желание взять над ней полный контроль.

Трамп, по мнению эксперта, будет склонен протолкнуть соглашение по Украине, которое окажется выгоднее для России, чем для Украины. Одна из причин, почему он так считает, касается его кандидата в вице-президенты – Джей Ди Венса.

Он выдвинул версию возможного урегулирования конфликта, которая в значительной степени соответствовала целям Путина: о предоставлении России контроля над 20% украинской территории; о том, чтобы Украина была нейтральной, не двигалась в НАТО; а также о ряде других вещей, которые сейчас не сработали бы в пользу Украины,

– озвучил Тейлор.

Путин, о чем отметил профессор политологии, не хотел бы перемирия вдоль нынешней линии фронта, которое бы продолжалось долгий период. Но он может рассматривать прекращение огня, как нечто полезное в краткосрочной перспективе, чтобы позволить России восстановить свои силы.

Не думаю, что Путин согласится на определенные куски территории, потому что его конечной целью является контроль над Украиной и в определенном смысле ликвидация украинской нации как отдельного народа. Он считает, что Украина и Россия обязательно будут вместе, а прозападная демократическая Украина – это не то, что он может принять,

– отметил Тейлор.

Любое согласие Путина на прекращение огня, по мнению эксперта, будет тактическим решением, чтобы подыграть администрации Трампа, но вряд ли это приведет к реальному окончанию российско-украинской войны.

2 варианта поведения Трампа

По словам профессора политологии, Трамп – довольно непредсказуемая политическая фигура, ведь часто меняет свое поведение. Команда по нацбезопасности, которую он формирует, разнообразна. Там, по словам Тейлора, есть люди, которые были бы склонны выступить против Путина, а также те, кто пытался бы с ним сотрудничать.

Вполне возможно, что если Путин откажется от прекращения огня, Трамп сделает то, что некоторые предлагают: скорее предоставит Украине еще больше оружия, попытается наполнить мировые энергетические рынки нефтью и газом, чтобы снизить цены на них и таким образом ослабить позиции России,

– предположил Тейлор.

Но все-таки, со слов эксперта, похоже на то, что Трамп восхищается Путиным, ведь он никогда не говорил о нем плохо, не верил американским спецслужбам, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Поэтому, по мнению Тейлора, Трамп пойдет в направлении того, чтобы США отказались от поддержки Украины и выбрали другие приоритеты.