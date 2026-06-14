Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским на саммите G7: эксперт оценил, что это означает

СМИ сообщают, что у Дональда Трампа и Владимира Зеленского не будет отдельной встречи в рамках саммита G7, который пройдет с 15 по 17 июня во Франции. Однако это может оказаться даже лучшим вариантом.

Президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко высказал 24 Каналу мнение, что Трамп и Зеленский всё равно пообщаются. По его словам, они могут обсудить актуальные вопросы, но, скорее всего, это будет встреча "на ходу".

К теме: Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским на саммите G7, – The Guardian

Почему это лучший вариант?

Алексей Буряченко отметил, что сейчас США перекладывают ответственность на страны Европы. В то же время американцы продолжают помогать Украине разведданными и американским оружием в рамках программы PURL. Важно, чтобы этот результат сохранялся, чтобы можно было добавлять внешнеполитические инициативы и возможности.

Поэтому меня устроило бы, чтобы Трамп и Зеленский встретились на G7, пообщались 10 минут в коридоре. Зеленский сможет поздравить его с Днем рождения, рассказать о наших дипломатических успехах, усилиях. А Трамп может принять поздравления и не держать на Украину обиды,

– предположил эксперт.

По его словам, сейчас нужно очень внимательно наблюдать за тем, что будет происходить публично, а также в кулуарах. Поэтому то, что у Трампа и Зеленского не будет отдельной встречи – это, возможно, даже лучший вариант.

Иногда лучше не быть в авангарде возможных тектонических сдвигов. Потому что сейчас, когда между собой будут выяснять отношения внутри самого коллективного Запада, прежде всего европейцы и американцы, не хочется быть между этими процессами,

– считает Буряченко.

Буряченко о саммите G7: смотрите видео

Встреча Трампа и Зеленского на G7: что известно?

Саммит G7 состоится 15–17 июня в Эвиане (регион Овернь-Рона-Альпы). Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий не исключал возможности встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита G7. Он отмечал, что согласовываются графики лидеров, а Украина всегда за встречу с американской стороной.

Издание Sky Tg24 написало, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся на саммите G7 во Франции. 16 июня американский президент примет участие в рабочей сессии лидеров G7, к которой также присоединится украинский лидер. На данный момент двусторонняя встреча не запланирована, однако, возможно, они встретятся в кулуарах.

В The Guardian со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника администрации США сообщили, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским на саммите G7. Лидер США проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии.